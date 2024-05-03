На металлообрабатывающем заводе Diehl Metal Applications (входит в оборонно-промышленный концерн Diehl Group) на западе Берлина произошел пожар — огонь полностью охватил все четыре этажа здания, пишет Bild. В результате часть города накрыло токсичным дымом.

Представитель берлинской пожарной бригады Адриан Венцель рассказал, что все этажи завода, а часть здания «уже обрушилась». На месте работают около 160 пожарных — специалисты тушат огонь только снаружи, поскольку внутри возгорание «уже невозможно взять под контроль».

Венцель уточнил, что на предприятии горели химикаты — там хранились серная кислота и цианид меди. По его словам, существует опасность образования синильной кислоты, которая поднимается в воздух вместе с дымом.

Пожарные рекомендовали местным жителям избегать района вокруг предприятия, закрыть окна и двери, а также отключить системы вентиляции и кондиционирования. Учащихся соседних школ отправили домой. Расположенные рядом с заводом супермаркет и мебельный магазин закрыли.

По данным Bild, в результате пожара никто не пострадал — люди смогли самостоятельно покинуть опасную зону. Причина пожара пока не установлена. Власти предупредили, что токсичное облако дыма может накрыть большую часть города. Согласно опубликованной Berliner Morgenpost карте, в красной зоне находится вся западная часть Берлина. Пожарные уточнили, что облако дыма движется от завода в северном направлении.

Сгоревший завод Diehl Metal Applications специализировался на рафинировании и гальванизации металлов. Предприятие принадлежало оборонно-промышленной компании Diehl. РИА Новости указало, что завод производит зенитно-ракетный комплекс IRIS-T, поставляемый на Украину. Аналитик Bild Юлиан Репке уточнил, что на предприятии оружие не производилось — этим занимается компания того же холдинга Diehl Defence, расположенная в городе Юберлинген на юге Германии.

29 апреля в Германии подожгли летний домик главы оборонного концерна Rheinmetall Армина Паппергера. Ответственность за поджог на себя взяли левые экстремисты. Таким образом активисты выразили протест против поставок оружия на Украину, назвав Rheinmetall «одним из бенефициаров так называемой смены эпох». Этот термин канцлер ФРГ Олаф Шольц использовал после начала российской военной операции на Украине, когда заявил, что «24 февраля 2022 года знаменует собой поворотный момент в истории нашего континента».

Среди прочего, левые экстремисты обвинили Rheinmetall в продаже танков и боеприпасов Украине «с огромной прибылью». По их словам, компания «планирует, производит и убивает не только в национальном масштабе».