Власти непризнанной республики Сомалиленд на севере Африканского Рога предложили США арендовать порт в городе Бербера на Красном море и взлетно-посадочную полосу в обмен на признание государства Вашингтоном. Об этом пишет The New York Times (NYT).

Президент Сомалиленда Абдирахман Мохамед Абдуллахи, избранный в декабре 2024 года, планирует посетить Вашингтон в ближайшие месяцы. Предлагаемая им сделка включает в себя создание американской военной базы вдоль береговой линии протяженностью более 800 км, омываемой Аденским заливом. База будет связана с международным аэропортом Берберы, имеющим одну из самых длинных взлетно-посадочных полос в Африке (свыше 40 км).

У США есть военная база в соседнем Джибути, но Сомалиленд был бы менее перегруженным вариантом для наблюдения за водными путями и конфликтами в регионе, а также для потенциальных ударов по целям хуситов в Йемене, считают чиновники непризнанной республики.

Кроме того, новый плацдарм США в Африке может помочь Вашингтону противостоять китайскому влиянию на фоне обостряющейся торговой войны, пишет NYT. Сомалиленд — одно из немногих мест в Африке, которое поддерживает тесные дипломатические связи с Тайванем и позиционирует себя как незаменимого союзника Америки, готового противостоять Китаю и его растущему влиянию на континенте.

Напряженность в отношениях между Китаем и Сомалилендом обострилась, когда Тайвань открыл представительство в столице непризнанной республики Харгейсе в 2020 году. Кроме того, Тайвань потратил «миллионы долларов» на поддержку военной подготовки, сельского хозяйства, медицины и инфраструктуры в Сомалиленде, отмечает газета.

«Многие страны, когда им приходится выбирать между США и Китаем, выбирают последнее. Мы последовательно выбирали — и будем продолжать выбирать — Америку, Тайвань и других свободных, демократических партнеров», — написал президент Сомалиленда в письме Трампу, отправленном в январе.

По мнению жителей Сомалиленда, получение поддержки «от самой могущественной страны в мире» привлечет в республику глобальные инвестиции, позволит установить широкие дипломатические и оборонные связи.

Однако некоторые аналитики считают, что признание Сомалиленда может нарушить стабильность в регионе, усилить такие террористические группировки, как «Аш-Шабаб»*, и вызвать недовольство Египта, Турции и Африканского союза, которые опасаются, что этот шаг создаст прецедент для сепаратистских движений по всей Африке.

«Если бы США признали Сомалиленд, это действительно стало бы серьезным поражением для китайцев. Если Сомалиленд пойдет по этому пути, он ввяжется в борьбу с Китаем, из которой ему никогда не выбраться», — говорит основатель сайта China-Global South Project Эрик Оландер.

Президент Сомали (международное сообщество признает Сомалиленд частью этой страны), в марте тоже обратился к Трампу с предложением взять под контроль две авиабазы и два портами, включая порт в Бербере. Власти Сомалиленда сочли это «отчаянным» шагом, заявив, что у Сомали нет полномочий передавать США объект, который Могадишо не контролирует.

В сентябре 2024 года Китай выделил на программы сотрудничества со странами Африки до 2027 года более $50 млрд. Китайско-африканские отношения находятся «на историческом пике», заявил в марте глава министр иностранных дел КНР Ван И. Китай инвестирует в сельское хозяйство стран Африки, разработку недр, строительство автомагистралей, железных дорог, электростанций и другой инфраструктуры.

* Верховный суд России признал организацию террористической, ее деятельность в стране запрещена