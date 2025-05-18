Служба военной разведки и безопасности Латвии назвала характерные черты, по которым якобы можно определить «русских шпионов». Соответствующий список опубликован на сайте операции НАТО «Балтийский страж» (The Baltic Sentinel). Внимание на рекомендации обратил французский телеканал LCI.

Латвийская разведка считает, что «русских шпионов» можно узнать по спортивному телосложению, короткой стрижке, неряшливому виду, «недостаточной гигиене», полувоенной, спортивной или туристической одежде со снаряжением — рюкзаками, ремнями безопасности и специализированными медицинскими сумками.

Также среди отличительных признаков «шпиона» указывается наличие нескольких паспортов «агрессивного государства», еды и снаряжения, «указывающих на готовность к выживанию или особые потребности в необычных условиях». В числе такого оборудования называются радиоаппаратура, карты, навигационные устройства, специальные инструменты и оружие.

Условия проживания агентов могут быть необычными: они останавливаются в отдаленных районах вблизи лесов и водоемов, заброшенных зданиях и на лесных полянах, часто с одинокими или маргинализированными лицами, утверждает разведка Латвии.

Узнать «русских шпионов» якобы можно и по их «примечательному» поведению в общественных местах, говорится в материале. Они плохо или совсем не ориентируются на местности, перемещаются «в военной манере», изучают окрестности, расспрашивают местных жителей об их политических взглядах, «подстрекают к беспорядкам», не владеют местным языком и диалектами, могут выдавать себя за представителей ООН, Красного креста, ОБСЕ и других организаций.

Потенциальных шпионов можно поймать за выполнением «определенных нестандартных задач», продолжает латвийская разведка. Они проявляют «значительный» интерес к критически важным инфраструктурным объектам, расположению правоохранительных органов и военных, пытаются проникнуть в запретные зоны.

Тем не менее шпионы могут приспосабливаться к новым условиям, подчеркивает латвийская разведка.

«Опыт Украины демонстрирует адаптивность российских спецслужб к среде, и их сотрудники в итоге могут визуально не соответствовать классическому профилю сотрудников, занимающихся шпионажем и диверсиями», — говорится в сообщении.

Профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен раскритиковал рекомендации Латвии по выявлению «русских шпионов».