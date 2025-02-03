Согласно предварительным прогнозам, 2025 год войдет в пятерку или тройку самых жарких на планете, однако не установит рекорд, рассказал РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Несколько прогнозов были таковы, что нынешний год войдет в тройку-пятерку самых жарких. Один прогноз был, что даже он на втором месте будет. Но это пока такие расчеты, которые мне напоминают прогноз инфляции», — отметил эксперт.

По словам Вильфанда, не стоит к этому относиться серьезно, так как прогноз уточняется в середине года.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра сообщил, что на Земле наблюдается природное явление Ла-Нинья, которое связано со снижением температуры воды в экваториальной части Тихого океана и влияющее на погодные условия почти на всей планете. Согласно предварительному прогнозу, Ла-Нинья будет непродолжительным и уже в апреле перейдет в нейтральную фазу.

При Ла-Нинья тепло из атмосферы усиленно уходит в океан, а при Эль-Ниньо поток идет из океана в атмосферу и вызывает аномальное повышение температуры на поверхности воды в экваториальной части Тихого океана.

Эль-Ниньо в последний раз продлилось с мая 2023 года по апрель 2024-го, после чего перешло в нейтральную фазу, но его последствия продолжали влиять на глобальные температуры — 2024 год стал самым жарким на Земле, побив рекорд 2023-го.

По данным Службы по изменению климата Copernicus, средняя глобальная температура 2024 года впервые превысила порог в плюс 1,5 градуса по Цельсию по сравнению с доиндустриальным уровнем и составила плюс 1,6 градуса.