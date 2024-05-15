За покушением на Фицо может стоять псих, в том числе несогласный с его политикой. Об этом RTVI заявил политолог, доцент РГГУ Вадим Трухачев. По его словам, произошедшее стало шоком для Словакии. Собеседник RTVI не исключил, что украинская повестка могла каким-то образом повлиять на мотивы предполагаемого стрелка, хотя это пока лишь спекуляции.

По словам Вадима Трухачева, «психа никогда исключать нельзя».

«Возможно, этот мужчина был психом. Этот вариант есть в любой стране, при любой власти, при любом режиме. Второй момент: Фицо, конечно, в Словакии любили не все. Часть населения относится к нему хорошо, часть плохо. Поэтому кто-то из его противников мог бы это сделать, хотя для словацкой политической жизни покушение на убийство, политическое убийство — это что-то невообразимое. Отсюда — шок», — поделился Вадим Трухачев.

Заказные убийства в Словакии бывали, но покушение на политиков такого ранга, даже ранга министра, беспрецедентно, уточнил Вадим Трухачев.

Политолог отметил, что в России сразу заговорили об «украинском следе».

«Дело не только в том, что Фицо отказал Украине в поставках оружия. Но и в том, что он неоднократно плохо высказывался о бандеровцах, лично о Бандере, напоминал о том, что они из Словакии кровь проливали. Поэтому мотив мог быть и таким», — отметил Трухачев.

К тому же несколько дней назад в Чехии мелькнула информация о том, что там ранее предотвратили покушение на избранного президента Словакии Петра Пеллегрини во время его визита в Прагу.

«И чешские СМИ писали, что, возможно, к этому причастны украинцы. Широко это, естественно, не распространялось. Поэтому мотивов тут хоть отбавляй, но утверждать, естественно, ничего нельзя», — признал эксперт.

По словам Вадима Трухачева, общество в Словакии в немалой степени расколото. И Фицо — это «не та фигура, которая бы консолидировала все общество». Поэтому «мотив несогласного психа, как и в случае с убийством мэра Гданьска [Павла Адамовича в 2019 году], исключать нельзя».

«Другое дело, что Словакия — довольно спокойная страна за исключением цыганских районов, куда лучше не заходить. Правда, в Словакии было совершено несколько лет назад убийство журналиста-расследователя и его невесты — из-за этого ушло в отставку второе правительство Фицо. Тут могут быть какие-то отголоски реакции на то заказное убийство. Но о прямой причастности Роберта Фицо к тому убийству никто даже не говорил», — подтвердил собеседник RTVI.

Для словацкой политики никаких последствий не будет, полагает Вадим Трухачев.

«Если Фицо выживет, но по состоянию здоровья не сможет исполнять обязанности, придет кто-то из его соратников. Словакия — парламентская республика, там прямые выборы премьера не предусмотрены. Правящая коалиция есть. На смену Фицо, например, могут прийти или министр иностранных дел Юрай Бланар, или обороны Роберт Калиняк», — считает эксперт.

По мнению Вадима Трухачева, крена в сторону закручивания гаек, полицейского государства точно не будет.

«Словакия — это европейская страна. Единственное, наверное, президент и председатель парламента будут ходить в бронежилете», — заключил Вадим Трухачев.