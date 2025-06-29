Курские власти временно отказались от выплат компенсаций жителям приграничья за поврежденные автомобили. Об этом рассказала местная активистка, заведующая Глушковским краеведческим музеем Элина Холчева.

Она сообщила, что 27 июня в правительстве Курской области состоялась встреча членов инициативных групп. В мероприятии приняли участие главный советник врио главы региона Виктория Пенькова, заместитель врио министра внутренней и молодежной политики Анатолий Дроган и врио министра образования Наталия Леонова.

На встрече обсудили выплаты владельцам поврежденных автомобилей в приграничных с Украиной районах. Холчева сообщила, что власти пока не будут компенсировать этот ущерб, так как в приоритете жилищный вопрос.

«Выплаты по компенсации за автотранспорт федеральные органы власти не будут рассматривать, пока не обеспечат жителей приграничных районов жильем, потому как пока на это средств в бюджете нет», — рассказала активистка.

В ноябре 2024 года действующий на тот момент губернатор Курской области Алексей Смирнов объявил о решении властей компенсировать ущерб за утраченные автомобили, независимо от их количества у одного владельца.

«В большинстве случаев машины застрахованы по ОСАГО, в страховых компаниях есть сведения о сумме страховых выплат. Эту сумму получат все собственники утраченного транспорта, независимо от того, остался ли он на захваченной территории или был уничтожен врагом», — сообщил он.

Смирнов добавил, что выплаты коснутся и строительной спецтехники, но оговорился, что в этом вопросе «нужно работать с каждым владельцем индивидуально».

В январе депутат облдумы Курской области Владимир Федоров сообщил, что жители села Ивановское Рыльского района не могут получить компенсации за поврежденные в результате вражеских атак автомобили, хотя все документы они оформили надлежащим образом. По его словам, сотрудники МВД зафиксировали нанесенный имуществу ущерб, но куда идти дальше, люди не знают.

Федоров рассказал, что региональный минтранс не занимается выплатой компенсаций, а отправляет людей в администрацию района, где, в свою очередь, людям заявляют, что у них нет полномочий для выплат. В итоге граждане остаются без выплат, отметил депутат. Он сообщил, что обратился к врио главы Курской области Александру Хинштейну по этому вопросу.

В феврале 2025 года Хинштейн встретился с переселенцами из трех приграничных районов. Один из них спросил, когда будут выплачены компенсации за утраченное имущество, включая бани, гаражи и автомобили.

Хинштейн отметил, что сейчас гражданам компенсируют ущерб только за жилые помещения. «По машинам — вопрос отдельный, мы над ним думаем, не хочу ничего раньше времени говорить», — добавил он.

В феврале президент России Владимир Путин объявил, что 112,6 тыс. жителей Курской области, пострадавших от вторжения ВСУ, получат дополнительную помощь в размере средней зарплаты в стране — 65 тыс. рублей.

Глава государства подчеркнул, что выплаты предназначены для всех категорий граждан — работающих, пенсионеров и иждивенцев, кроме тех, кто «что-то уже получает и зарабатывает». По словам Путина, эти средства помогут жителям региона обустроить новое жилье, начать ремонт или приобрести дополнительное имущество.