Курские власти временно отказались от выплат компенсаций жителям приграничья за поврежденные автомобили. Об этом рассказала местная активистка, заведующая Глушковским краеведческим музеем Элина Холчева.

Она сообщила, что 27 июня в правительстве Курской области состоялась встреча членов инициативных групп. В мероприятии приняли участие главный советник врио главы региона Виктория Пенькова, заместитель врио министра внутренней и молодежной политики Анатолий Дроган и врио министра образования Наталия Леонова.

На встрече обсудили выплаты владельцам поврежденных автомобилей в приграничных с Украиной районах. Холчева сообщила, что власти пока не будут компенсировать этот ущерб, так как в приоритете жилищный вопрос.

«Выплаты по компенсации за автотранспорт федеральные органы власти не будут рассматривать, пока не обеспечат жителей приграничных районов жильем, потому как пока на это средств в бюджете нет», — рассказала активистка.

В ноябре 2024 года действующий на тот момент губернатор Курской области Алексей Смирнов объявил о решении властей компенсировать ущерб за утраченные автомобили, независимо от их количества у одного владельца.

«В большинстве случаев машины застрахованы по ОСАГО, в страховых компаниях есть сведения о сумме страховых выплат. Эту сумму получат все собственники утраченного транспорта, независимо от того, остался ли он на захваченной территории или был уничтожен врагом», — сообщил он.

Смирнов добавил, что выплаты коснутся и строительной спецтехники, но оговорился, что в этом вопросе «нужно работать с каждым владельцем индивидуально».

В январе депутат облдумы Курской области Владимир Федоров сообщил, что жители села Ивановское Рыльского района не могут получить компенсации за поврежденные в результате вражеских атак автомобили, хотя все документы они оформили надлежащим образом. По его словам, сотрудники МВД зафиксировали нанесенный имуществу ущерб, но куда идти дальше, люди не знают.

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Федоров рассказал, что региональный минтранс не занимается выплатой компенсаций, а отправляет людей в администрацию района, где, в свою очередь, людям заявляют, что у них нет полномочий для выплат. В итоге граждане остаются без выплат, отметил депутат. Он сообщил, что обратился к врио главы Курской области Александру Хинштейну по этому вопросу.

В феврале 2025 года Хинштейн встретился с переселенцами из трех приграничных районов. Один из них спросил, когда будут выплачены компенсации за утраченное имущество, включая бани, гаражи и автомобили.

Хинштейн отметил, что сейчас гражданам компенсируют ущерб только за жилые помещения. «По машинам — вопрос отдельный, мы над ним думаем, не хочу ничего раньше времени говорить», — добавил он.

В феврале президент России Владимир Путин объявил, что 112,6 тыс. жителей Курской области, пострадавших от вторжения ВСУ, получат дополнительную помощь в размере средней зарплаты в стране — 65 тыс. рублей.

Глава государства подчеркнул, что выплаты предназначены для всех категорий граждан — работающих, пенсионеров и иждивенцев, кроме тех, кто «что-то уже получает и зарабатывает». По словам Путина, эти средства помогут жителям региона обустроить новое жилье, начать ремонт или приобрести дополнительное имущество.