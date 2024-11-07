В Нижнем Новгороде женщине, укравшей в магазине 29 пачек сливочного масла, предложили отправиться в зону военной операции, утверждает издание NewsNN со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Вечером 6 ноября женщину задержали при попытке кражи из магазина и доставили в отдел полиции. Во время допроса ей якобы предложили подписать контракт, говорится в публикации. Женщина отказалась.

Baza утверждает, что в Нижегородской области произошло еще три подобных случая, но приводит только два, помимо истории с кражей масла. По данным телеграм-канала, на военную операцию якобы предложили отправиться девушке, которая нашла чужую банковскую карту и потратила с нее около 30 тыс. рублей. Задержанная отказалась. На нее возбудили уголовное дело о краже (ст. 158 УК), она находится под подпиской о невыезде.

Еще одно предложение отправиться в зону СВО якобы поступило жительнице города Кулебаки, задержанной за присвоение чужой зарплаты. Она также отказалась, объяснив, что ей нужно ухаживать за больной матерью. Официального подтверждения этой информации нет.

В июне газета The New York Times опубликовала статью о том, что осужденным женщинам в российских колониях якобы предлагали заключить контракты на службу в качестве снайперов, военных медиков и радисток сроком на год.

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова сообщила, что к ней поступали единичные обращения от женщин-заключенных, которые желают присоединиться к СВО, но они не прошли по статье и по возрасту. Закон позволяет заключать контракт на участие в военной операции осужденным, подследственным, обвиняемым и подозреваемым, за исключением ряда тяжких статей УК.