В подмосковной Дубне задержан заместитель главы администрации Павел Гришин, подозреваемый в присвоении и растрате (ст. 160 УК), сообщает РБК со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией. Задержание Гришина подтвердил источник ТАСС в правоохранительных органах.

По словам собеседника РБК, в материалах уголовного дела говорится о присвоении денежных средств неустановленным кругом лиц из числа сотрудников АО «ПТО ГХ» (Производственно-техническое объединение городского хозяйства) в период с 2021 по 2023 годы.

«Речь идет о незаконном премировании», — рассказал источник РБК. Он добавил, что Гришин руководил организацией с 2018 по 2022 год.

Как отметил собеседник издания, в рамках другого уголовного дела следствие опросило бывшего руководителя АО «ПТО ГХ» Алексея Строгова, который занимал эту должность с 2022 по 2024 годы. Он подозревается в служебном подлоге (ст. 292 УК). По данным следствия, Строгов оформил сотрудника с поддельным дипломом об образовании на должность начальника отдела аппарата управления, а потом — главного инженера аппарата управления.

На официальном интернет-портале органов местного самоуправления Дубны говорится, что Гришин занимает должность главы городского округа с 2022 года и курирует вопросы жилищно-коммунального хозяйства.

13 марта сотрудники ФСБ задержали в Москве бывшего главу Управления на транспорте МВД по Приволжскому федеральному округу (ПФО) генерал-майора Александра Бережного. Полковник полиции в отставке, член Общественного совета при МВД России Алексей Трифонов в своем телеграм-канале уточняет, что Бережного подозревают в превышении должностных полномочий и мошенничестве (ч.3 ст. 286 и ч.4 ст. 159 УК).