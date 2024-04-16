«Единая Россия» не намерена применять партийные санкции в отношении мэра Орска Василия Козупицы после появления информации о том, что его сын является владельцем квартиры в Дубае и переехал в Саудовскую Аравию. Об этом 16 апреля сообщил ТАСС со ссылкой на два источника в партии.

Собеседник агентства в ЕР заявил, что мэр Орска не совершил дискредитирующих поступков, которые могли бы стать поводом к применению каких-либо партийных мер в отношении него.

«В партии к мэру Орска нет вопросов, потому что он ничего дискредитирующего не совершил. Если бы у него был несовершеннолетний сын, и мэр не указал бы квартиру, это был бы один вопрос. Сын совершеннолетний, он вправе делать все, что угодно», — сказал собеседник агентства.

Другой источник в партии сказал, что единороссы пока не рассматривают вопрос о санкциях в отношении Козупицы, поскольку «нет того, что в отношении него можно предъявить»

«Если бы он сам лично что-то заявил, или же сын был несовершеннолетний, за которого он несет ответственность, то это был бы вопрос подробного изучения», — пояснил собеседник.

Василий Козупица занимает пост мэра Орска с октября 2019 года. По совместительству он является секретарем местного отделения «Единой России».

15 апреля соратники оппозиционера Алексея Навального выпустили расследование о семье мэра Орска, в котором утверждалось, что в марте сын главы города Николай Козупица приобрел в элитном жилом комплексе в Дубае квартиру площадью 33 кв. м оценочной стоимостью 33 млн рублей. Перед этим он вместе с женой и детьми проживал в Саудовской Аравии, говорится в публикации.

Через несколько часов после выхода расследования было опубликовано видеообращение Василия Козупицы, в котором он подтвердил переезд сына в Саудовскую Аравию. Глава города заявил, что это связано с приглашением на работу в эту страну. В ролике Козупица отметил, что гордится своим сыном. «Там, кстати, тоже не мед, там очень жарко и очень сложный климат», — добавил чиновник.

По данным СМИ, до отъезда из России Козупица-младший указывал в качестве места работы представительство нефтесервисной компании «Шлюмберже» в Южно-Сахалинске. Мэр Орска в своем обращении указал, что его сын закончил вуз по специальности «инженер-геолог» и «около десяти лет работал на Сахалине в тяжелейших условиях».