Российская и украинская делегации 23 июля провели третий раунд переговоров в Турции. Представитель России Владимир Мединский назвал позиции сторон далекими. С ним согласились ведущие мировые СМИ. Как отреагировали главные издания на встречу в Стамбуле — в материале RTVI.

«Самые короткие переговоры»

Как отметило агентство Reuters, перед встречей в Стамбуле Кремль предупреждал: позиции сторон диаметрально противоположные, поэтому никто не должен «ожидать чудес».

Так в итоге и вышло, подчеркнуло агентство.

«Пока самые короткие переговоры <…> 40-минутная встреча была даже короче, чем предыдущие встречи двух сторон 16 мая и 2 июня», — следует из статьи.

Авторы статьи отметили, что Россия и Украина обсудили дальнейшие планы по обмену пленными, однако о большем говорить не приходится.

«Стороны по-прежнему расходятся во мнениях относительно условий прекращения огня и возможной встречи своих лидеров», — сказано в публикации.

Они обратили внимание, что встреча состоялась чуть более чем через неделю после того, как президент США пригрозил ввести санкции против России в случае недостижения мира на Украине.

«Не было никаких признаков какого-либо прогресса в достижении этой цели, хотя обе стороны заявили, что обсуждаются дальнейшие гуманитарные обмены после серии обменов заключенными, последний из которых состоялся в среду», — резюмировали обозреватели Reuters.

«Намеки на прогресс»

Как и ожидалось, «прорыва» по итогам переговоров не случилось, сообщила газета The New York Times. Стороны расширили неформальные каналы связи и условились продолжать решение гуманитарных вопросов. Эту общую позицию журналист Анатолий Курманаев назвал примечательной, «учитывая жестокость боевых действий и редкость публичной дипломатии».

«И Киев, и Кремль заявляют, что хотят закончить войну. Просто у них очень разные взгляды на то, как должно выглядеть мирное соглашение. Украина требует полного прекращения огня, прежде чем обсуждать прочный мир. Россия хочет обратного, настаивая на договоренностях о мире, прежде чем прекратить [боевые действия]», — объяснил он.

Противоположные точки зрения сформирования подход каждой из сторон к переговорам. Украина настаивает на личной встрече президента Владимира Зеленского с российским лидером Владимиром Путиным, а Москва предложила создать три рабочие группы, которые будут регулярно встречаться для рассмотрения политических, гуманитарных и военных аспектов мирного процесса.

«Украина пытается сохранить военную поддержку США и экономические санкции против России. Кремль хочет свести к минимуму любые новые санкции США и не дать [президенту Дональду] Трампу поставлять на Украину еще более смертоносное оружие», — подчеркнул Курманаев.

По его мнению, сторонам не хватило времени для проведения более детальных переговоров, но «последний раунд дал намеки на прогресс».

«Частная встреча между [главой украинской делегации Рустемом] Умеровым и [помощником президента России Владимиром] Мединским длилась дольше, чем официальная часть переговоров <…> Эти неформальные встречи могли бы послужить основой для более предметных будущих обсуждений», — резюмировал автор статьи.

«Неизвестное количество захваченных в плен»

Испанская газета La Razon обратила внимание, что и Владимир Мединский, и Рустем Умеров по-прежнему возглавляли переговорные группы, в состав которых, однако, входил «ряд военных представителей и государственных чиновников среднего звена».

Газета отмечает, что не ожидала серьезного прогресса по результатам встречи в Стамбуле.

«Обе страны удерживают неизвестное количество захваченных в плен солдат даже после того, как сотни из них вернулись домой после обмена, согласованного на предыдущих переговорах в Турции», — следует из текста статьи.

Украина обвинила Россию в «преднамеренной задержке» возвращения детей, а также в их «русификации», сказано в публикации. Российская сторона отметила, что проработала список из 339 украинских детей, часть из них уже вернулась на Украину.

Встреча под «давлением Трампа»

Французская Le Parisien задалась вопросом, сможет ли Украина добиться встречи Владимира Зеленского с президентом России Владимиром Путиным.

«Эта встреча, которая в случае ее проведения стала бы исторической, должна состояться „до конца августа“, согласно пожеланиям украинского переговорщика», — говорится в статье.

Газета напомнила, что российская сторона допускает это лишь для «подписания» выработанного соглашения.

«Эти прямые переговоры снова проходят под давлением президента США Дональда Трампа, который в середине июля дал Москве 50 дней, чтобы достичь соглашения с Украиной, в противном случае они столкнутся с жесткими санкциями», — подчеркнула Le Parisien.

Сдержанная реакция в Азии

Китайское агентство «Синьхуа» осветило лишь сам факт проведения третьего раунда переговоров в Стамбуле. В публикации изложены позиции России и Украины, а также говорится, что предыдущие встречи делегаций (16 мая и 2 июня) «привели к обмену тысячами военнопленных и телами погибших солдат, однако практически не принесли результатов по вопросу достижения перемирия».

Южнокорейская газета «Чосон Ильбо» отметила, что переговоры состоялись после угроз президента США Дональда Трампа ввести санкции, если украинский конфликт не удастся урегулировать в течение 50 дней.