В Санкт-Петербурге на Площади Восстания столкнулись два автобуса и несколько машин. Пострадало более 20 человек, госпитализированы девять, включая двух детей. Глава города Александр Беглов сообщил, что лично контролирует ситуацию.

«Двое детей в состоянии средней тяжести для обследования были доставлены в детскую городскую больницу им. Раухфуса, после чего выписаны домой. В стационарном лечении они не нуждаются. Одному ребенку с ушибом ноги помощь оказана на месте. Семь взрослых в состоянии средней тяжести доставлены в больницы», — рассказал губернатор.

В ГУ МВД по Санкт-Петербургу сообщили, что инцидент произошел утром 27 октября на перекрестке Лиговского и Невского проспектов. По данным полиции, в общей сложности пострадали 25 человек, из них 15 отказались от госпитализации.

«Водитель автобуса “МАЗ”, двигаясь по Невскому проспекту от Суворовского к Лиговскому проспекту, при совершении левого поворота с Невского на Лиговский проспект на запрещающий сигнал светофора, столкнулся с автобусом “Волгобас” под управлением 55-летнего водителя и автомобилями “Мерседес” и “Ситроен” под управлением 42-летних мужчин», — уточнили в ведомстве.

По предварительной информации, добавили в МВД, перед ДТП у водителя одного из автобусов резко ухудшилось самочувствие.

«Комсомольская правда» со ссылкой на дочь одного из пассажиров пишет, что после столкновения автобусов «одна бабушка упала с сиденья».

«Водителю автобуса стало плохо, он был без сознания. Автобус поехал и начал врезаться во все машины, автобус остановился только, когда нога соскочила с педали газа. Какой-то мужчина на джипе остановился и побежал к водителю, чтобы оказать ему первую помощь», — сообщила женщина.

В мае в Санкт-Петербурге в реку Мойка упал автобус с пассажирами. Водитель выехал на встречную полосу, снес несколько ограждений, зацепил две машины, и, сделав крюк, слетел в воду. В результате ДТП погибли семь человек. Как писала «Фонтанка», всего в автобусе было девять человек, выжили только водитель и 56-летний пассажир, которого госпитализировали с травмами.

В октябре суд приговорил водителя автобуса Рахматшоху Курбонову к шести годам колонии общего режима с запретом на право управления транспортом на 2,5 года.