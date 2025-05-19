Правительство считает, что законопроект о предоставлении бесплатного образования в вузах для супругов участников СВО в пределах отдельной квоты «нуждается в существенной доработке». Отзыв кабмина имеется в распоряжении RTVI.

Авторами инициативы, которая была внесена на рассмотрение в декабре 2024 года, выступили глава комитета Госдумы по защите семьи Нина Останина и председатель думского комитета по труду Ярослав Нилов. Оба заявили RTVI, что учтут позицию правительства и доработают документ.

О законопроекте и отзыве кабмина

Парламентарии предложили предоставить супругам участников СВО дополнительную гарантию на получение первого высшего высшего образования за счет регионального, федерального или местного бюджета в пределах отдельной квоты по результатам ЕГЭ или вступительных экзаменов (по их выбору).

Сейчас вузы должны выделять для участников СВО и их детей 10% от всех бюджетных мест и принимать их по специальной квоте. При этом жены бойцов, которые не смогли поступить на бюджет, могут учиться только платно.

В отзыве правительства отмечается, что супруги участников военной спецоперации «не находятся в аналогичной непосредственной зависимости от лиц, принимающих участие в СВО, в отличие от их детей».

«Необходимо дополнительно проработать условия, при наличии которых возможно предоставление предлагаемого права. Кроме того, в материалах к законопроекту отсутствуют данные о количестве лиц, на которых будет распространяться предлагаемое правовое регулирование, в связи с чем оценить все последствия предлагаемых изменений не представляется возможным. С учетом изложенного законопроект нуждается в существенной доработке», — добавили в кабмине.

«Нормальный законотворческий процесс»

Останина заявила RTVI, что документ обязательно будет доработан.

«Наша задача — защитить семьи участников спецоперации. Если правительство считает, что воспитание детей матерью, пока отец находится в зоне СВО, не является показателем того, что она не имеет возможности действительно заниматься только собой, <…> то найдем тогда [другие] аргументы, хорошо. Будем дорабатывать», — сказала она.

Аналогичную позицию в беседе с RTVI высказал и Нилов. Он допустил, что это может произойти ко второму чтению.

«Это есть нормальный законодательный процесс законотворческой процесс, когда предлагаемые изменения встречают определенные замечания и их корректируют. Условия получения супругами участников СВО бесплатного образования в вузах будем обсуждать», — сказал он.

В феврале глава Минобрнауки России Валерий Фальков заявил, что «целый ряд университетов» увеличил с 10% до 30% бюджетных мест от их общего количества для участников СВО и их родственников.

Министр подчеркнул, что ситуация варьируется в зависимости от региона, а решение о принятии таких мер также зависит от престижности учебного заведения. По данным министерства, в российских вузах сейчас обучается более 31 тысячи бойцов, вернувшихся из зоны СВО, и их детей.