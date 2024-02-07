Власти Норвегии отказались предоставлять убежище экс-командиру подразделения ЧВК «Вагнер» Андрею Медведеву, но из страны его депортировать не будут, потому что «возвращаться в Россию для него слишком опасно», пишет Reuters со ссылкой на его адвоката Бринжульфа Ризнеса.

По словам адвоката, в убежище Медведеву было отказано еще три недели назад. Норвежские власти пояснили, что экс-боец ЧВК не был военнослужащим регулярных войск Вооруженных сил России, поэтому на него не распространяется иммунитет от уголовного преследования за участие в боевых действиях.

Решение норвежской миграционной службы Медведев намерен обжаловать. Как отметил адвокат, в России бывшему «вагнеровцу» грозит уголовное преследование за дезертирство.

В январе 2023 года правозащитная группа Gulagu.net обнародовала телефонное интервью с Медведевым, который был задержан норвежскими пограничниками, когда нелегально перешел границу и попросил предоставить ему политическое убежище. В интервью он сообщил, что к нему в гостиницу пришла полиция, надела на него наручники и увезли в центр временного содержания.

Медведев опасался, что эти меры могут быть связаны с подготовкой его к депортации в Россию. Он призвал норвежские власти не выдавать его на родину и разрешить дать показания о деятельности бойцов ЧВК «Вагнер» на Украине.

Позже адвокат Медведева заявил, что риск его депортации на родину «равен нулю». Ризнес пояснил, что россиянина поместили под стражу в центре временного содержания из соображений его же собственной безопасности, поскольку он готов был дать показания против основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина и бойцов.

В мае 2023 года Медведев записал серию видео, в которой объявил о намерении вернуться из Норвегии в Россию.

Как утверждает Gulagu.net, Андрей Медведев — сирота, который после срочной службы в рядах Вооруженных сил России был осужден и приговорен к лишению свободы, а в июле 2022 года, находясь в колонии, изъявил желание вступить в ряды ЧВК «Вагнер» и подписал четырехмесячный контракт.