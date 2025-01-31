Власти Норвегии задержали судно Silver Dania с экипажем из России по подозрению в повреждении кабеля в Балтийском море. Об этом сообщает VG со ссылкой на полицию королевства.

По данным ведомства, судно было задержано по запросу Латвии.

«Судно курсирует между Санкт-Петербургом и Мурманском. Весь экипаж на борту — россияне. Есть подозрение, что судно было причастно к серьезному повреждению оптоволоконного кабеля в Балтийском море между Латвией и Швецией», — сказано в заявлении полиции.

По данным издания, генеральный директор и основной владелец судоходной компании Silversea Тормод Фоссмарк заявил, что очень удивлен этой новостью.

«В воскресенье мы получили запрос от Министерства иностранных дел, и нам подтвердили, что они могут вывести судно из Норвегии, чтобы вытащить нас из этого дела», — сказал он.

По словам Фоссмарка, судно было одоставлено на место происшествия при содействии корабля береговой охраны накануне вечером.

«Мы больше ничего не слышали, пока нас не остановила береговая охрана и не попросила прибыть в Тромсё. Поврежден кабель, идущий на Готланд. Мы и сотни других лодок постоянно проплываем мимо. Мы двигались на малой скорости и не отдавали якорь. Мы не сделали ничего плохого. Мы не повредили кабель», — добавил генеральный директор.

SHOT пишет, на корабле может находиться до 40 членов экипажа. По данным телеграм-канала, перед задержанием моряки находились в пути шесть дней. Основная деятельность судна — перевозка скоропортящихся грузов, включая фрукты, овощи, морепродукты и мясо.

26 января Латвийский государственный радиотелевизионный центр (LVRTC) сообщил о серьезном повреждении кабеля, который пролегает на глубине более 50 м в Балтийском море. В организации отметили, что смогут предоставить более точные данные об инциденте только после начала ремонтных работ.

Кабель соединяет Латвию со Стокгольмом через Готланд, а оттуда — со странами Северной Европы.

На следующий день, 27 января, шведские правоохранители задержали корабль, шедший из России. Как пишет шведская газета Expressen, задержанное судно называется Vezhen, оно зарегистрировано на Малье, а 24 января покинуло российский порт в Усть-Луге. Расследованием дела, по данным издания, занимается Служба безопасности Швеции.

Это не первый инцидент с повреждением подводных кабелей. Так, в ноябре китайский сухогруз Yi Peng 3 заподозрили в повреждении двух оптоволоконных кабелей связи — между Финляндией и Германией, а также между Литвой и шведским островом Готланд.

В декабре по подозрению в обрыве якорем электрокабеля Estlink 2 между Финляндией и Эстонией был задержан танкер Eagle S под флагом Островов Кука. Финские власти считают судно частью российского «теневого» флота.