В России созданы группировки войск «Белгород», «Курск» и «Брянск». Это следует из сообщения Минобороны по итогам состоявшегося 20 августа заседания Координационного совета по вопросам военной безопасности в Курской, Белгородской и Брянской областях.

Министр обороны России Андрей Белоусов подчеркнул, что командующие группировок «Белгород», «Курск» и «Брянск», а также представитель Генерального штаба российских Вооруженных сил должны отвечать «за защиту граждан и территорий от атак беспилотных летательных аппаратов и иных средств нападения».

Имена командующих группировками не названы. Между ними, региональными администрациями и ответственными руководителями центрального аппарата Минобороны уже налажено «прямое круглосуточное взаимодействие», заверил Белоусов.

«В случае невозможности решения проблемы на своем уровне информация доводится до меня лично, и я принимаю решение», — заявил министр обороны

Ответственные в Координационном совете

На заседании также стало известно о назначении заместителя руководителя Координационного совета, им стал замминистра обороны Юнус-Бек Евкуров. Также Белоусов распределил зоны ответственности членов Совета:

за вопросы материально-технического обеспечения, транспорта и помощь в эвакуации граждан — замминистра обороны генерал-лейтенант Андрей Булыга;

за вопросы военно-технического обеспечения (вооружение, специальная и военная техника) — замминистра обороны Алексей Криворучко;

за инженерное обустройство и строительство — замминистра Павел Фрадков;

за межведомственное взаимодействие и координацию — руководитель Аппарата Минобороны Олег Савельев;

за медицинское обеспечение — начальник Главного военно-медицинского управления оборонного ведомства Дмитрий Тришкин.

«Хочу подчеркнуть, что указанные должностные лица должны быть на прямой связи с регионами в круглосуточном режиме. Ни один вопрос не должен быть оставлен без внимания», — предупредил Белоусов.

Проблемные вопросы из приграничья

Кроме того, в Национальном центре управления обороной создали специальную оперативную группу. По словам министра обороны, она будет заниматься сбором, анализом, маршрутизацией вопросов из регионов и контролем за их решением.

Замглавы Национального центра управления обороной генерал-лейтенант Юрий Корсачев рассказал, что с начала работы оперативная группа получила «25 проблемных вопросов, связанных с обеспечением группировки прикрытия государственной границы наиболее востребованными материальными средствами». По его словам, преимущественно речь идет о квадрокоптерах, средствах РЭБ и обнаружителях дронов.

Корсачев уточнил, что наибольшее число запросов — 12 — поступило из оперштаба Курской области, семь вопросов — из Брянского оперативного штаба, шесть — из Белгородского. Почти все запросы от Курского региона уже решены, остальные находятся в процессе исполнения, сообщил он.

О создании Координационного совета по вопросам приграничья стало известно 15 августа. Тогда же состоялось его первое заседание. Андрей Белоусов пояснил, что новый орган будет собираться для обсуждения текущей ситуации в приграничье каждую неделю.

Ситуация в регионах у границы с Украиной обострилась 6 августа, когда украинские подразделения вторглись на территорию Курской области. Согласно ежедневной сводке Минобороны от 20 августа, российские войска продолжают отражать нападение украинских войск в приграничных регионах России.