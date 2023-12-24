«Новые люди» проголосовали за выдвижение вице-спикера Госдумы Владислава Даванкова кандидатом в президенты России на выборы 2024 года, сообщает корреспондент RTVI со съезда партии.

За выдвижение проголосовали все 69 делегатов «Новых людей». Депутат Госдумы от партии Сангаджи Тарбаев объявил с трибуны съезда, что кандидатуру Даванкова одобрил центральный партийный совет. Ранее СМИ называли возможными кандидатами от партии ее председателя Алексея Нечаева и экс-мэра Якутска Сардану Авксентьеву.

Даванков после голосования выступил перед участниками съезда с короткой речью, сообщив, что в основу его президентской программы ляжет расширение гражданских и предпринимательских свобод, борьба с новыми запретами и ограничениями.

«Впереди у нас огромная работа. Чтобы построить страну нашей мечты, нам нужно провести честную и открытую кампанию во всех регионах, дойти и достучаться до каждого человека. <…> Мы не хотим, чтобы чиновники нас учили как жить и как рожать», — заявил будущий кандидат.

На вопрос РБК о том, намерен ли он критиковать действующего президента России Владимира Путина в ходе предвыборной кампании, представитель «Новых людей» ответил, что не видит смысла в критике политических оппонентов, поскольку она «осталась в каких-то других временах». По словам Даванкова, до выборов он собирается «съездить в 30 городов, пообщаться с людьми». «У меня есть гипотеза того, какой должна быть Россия, но ее всегда нужно проверять на людях», — добавил он.

Владислав Даванков родился в 1984 году в Смоленске, в 2001 году уехал в Москву и в 2006 году окончил исторический факультет МГУ им. Ломоносова, где специализировался на истории США, а два года спустя — Российский государственный социальный университет. Даванков имеет ученую степень кандидата социологических наук и диплом Московской школы управления «Сколково».

Начав работать в компании Faberlic (ОАО «Фаберлик») Алексея Нечаева, в 2013 году он стал ее вице-президентом. В 2017 году возглавил фонд поддержки образовательных программ «Капитаны России», а в 2018 году стал заместителем руководителя АНО «Россия — страна возможностей». С 2021 года Даванков является вице-спикером Госдумы VIII созыва, в 2023 году он баллотировался на пост мэра Москвы и набрал 5,34% голосов, заняв четвертое место из пяти кандидатов.

В президентских выборах 2024 года «Новые люди» будут участвовать вместе с Партией Роста. Об этом 24 декабря объявили лидеры обеих политических сил Алексей Нечаев и Борис Титов. В ближайшее время они должны подписать соглашение о юридическом объединении.