На президентских выборах 2024 года Партия Роста и «Новые люди» будут участвовать вместе: они подписали соответствущее соглашение, сообщают «Ведомости» со ссылкой на заявление лидера «Новых людей» Алексея Нечаева, сделанное им на съезде партии 24 декабря.

«Мы решили идти вместе с Партией Роста, чтобы выдвинуть общего кандидата на президентских выборах», — сообщил Нечаев. Делегаты сегодняшнего партийного съезда проголосовали за выдвижение вице-спикера Госдумы Владислава Даванкова.

По словам Нечаева, «Новые люди» выступают «за рост уровня жизни, за рост нашей промышленности, за рост над самим собой вчерашним».

Ранее о намерении двух партий объединиться перед президентскими выборами «Ведомостям» сообщали три источника, знакомых с ходом подготовки к подписанию соглашения. Один из них уточнил, что переговоры по этому поводу велись давно — практически с момента создания «Новых людей» в 2020 году.

По словам собеседников издания, лидер Партии Роста Борис Титов заинтересован в объединении, потому что это позволит ему «избавиться от финансовой нагрузки в виде партии».

В конце июня 2023 года «Новые люди» и Партия Роста уже заключали союз для совместного участия в региональных выборах, теперь же речь идет об их юридическом объединении.

Ранее Инфо24 со ссылкой на источники в «Новых людях» сообщал, что партия выдвинет кандитатом в президенты своего лидера Алексея Нечаева, а Даванков возглавит его предвыборный штаб. В качестве возможного кандидата также называли экс-мэра Якутска Сардану Авксентьеву.

Президентские выборы в России состоятся 15-17 марта 2024 года. Владимир Путин уже объявил о планах баллотироваться и подал документы в ЦИК. Накануне, 23 декабря, в регионах открылись его предвыборные штабы и стартовал сбор подписей.

Члены российской политической партии «Гражданская инициатива» проголосовали за выдвижение муниципального депутата из подмосковного Долгопрудного Бориса Надеждина кандидатом в президенты России на выборах в 2024 году.

ЛДПР на съезде выдвинула кандидатом своего лидера Леонида Слуцкого, съезд КПРФ проголосовал за выдвижение депутата Госдумы Николая Харитонова. О желании баллотироваться в президенты также заявлял бывший министр обороны ДНР Игорь Стрелков, который находится в СИЗО.

Основатель «Яблока» Григорий Явлинский говорил, что пойдет на выборы, «если избиратели этого захотят» и отдадут 10 млн подписей за его выдвижение, но 23 декабря заявил о неготовности партии выдвигать своего кандидата.

Бывший депутат Ржевской гордумы Екатерина Дунцова получила отказ в регистрации инициативной группы, которая могла бы выдвинуть ее кандидатуру для участия в президентских выборах. ЦИК обосновал свое решение ошибками, якобы найденными в документах, которые Дунцова подала 20 декабря.