Новый генеральный секретарь НАТО Марк Рютте прибыл с визитом в Киев, сообщает AFP.

В ходе посещения украинской столицы генсек альянса заявил, что НАТО усердно работает над тем, чтобы предоставить больше помощи Киеву и сделать это как можно быстрее. Он также отметил, что его приоритетом является пополнение запасов вооружений в странах альянса.

В пресс-службе НАТО отметили, что Рютте в ближайшее время даст пресс-конференцию с президентом Украины Владимиром Зеленским.

1 октября бывший премьер-министров Нидерландов Марк Рютте стал 14-м генеральным секретарем НАТО, сменив Йенса Столтенберга, который занимал этот пост 10 лет.

Во время церемонии передачи полномочий Столтенберг заявил, что, когда он пришел в альянс в 2014 году, НАТО «оказывала лишь небольшую поддержку Украине, а сейчас эта поддержка носит массивный характер и для ее координации создан специальный штаб НАТО». Рютте также говорил, что Украина должна получить место в альянсе.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя утверждение кандидатуры Рютте, заявила ТАСС, что страны НАТО и тем более генеральный секретарь ничего не решают в альянсе, поскольку всем заправляют США.