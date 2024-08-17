В странах Африки с начала 2024 года выявили более 17 тыс. случаев заражения оспой обезьян (mpox), 517 человек умерли, сообщил в субботу, 17 августа, президент Южно-Африканской Республики (ЮАР) Сирил Рамафоса. ВОЗ признала оспу обезьян чрезвычайной ситуацией в сфере здравоохранения, а в Европе был обнаружен первый за пределами Африки случай заражения новым штаммом «Клада Ib» (Clade Ib). Подробнее — в материале RTVI.

Более 17 тысяч случаев заражения в Африке

По словам Рамафосы, заболевшие выявлены в 13 из 55 государств-членов Африканского союза, однако еще три страны сообщили о случаях подозрения на заражение. Таким образом, общее число стран организации, где зафиксированы случаи инфицирования mpox, может достичь 16.

«Вызывает тревогу тот факт, что число зарегистрированных случаев [оспы обезьян] в 2024 году выросло на 160% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года», — отметил президент ЮАР.

Эпицентром вспышки оспы обезьян стала Демократическая Республика Конго (ДРК), на которую по состоянию на 15 августа приходилось более 96% всех случаев заражения.

Гендиректор Африканских центров по контролю и профилактике заболеваний (Africa CDC) Жан Касея во вторник, 13 августа, из-за распространения mpox объявил на континенте чрезвычайную ситуацию в области здравоохранения.

Касея отметил, что африканскому континенту необходимо более 10 млн доз вакцины против оспы обезьян, но сейчас их около 200 тысяч. По его словам, у возглавляемой им организации есть «четкий план» того, как обеспечить население Африки вакцинами, «начиная с 3 млн доз в 2024 году».

ВОЗ объявила ЧС

В среду, 14 августа, чрезвычайную ситуацию в области общественного здравоохранения объявила из-за обезьяньей оспы и Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

По данным Reuters, нынешняя вспышка оспы обезьян в ДРК связана с распространением штамма «Клада Ib» (Clade Ib), который, по-видимому, легче распространяется через тесные контакты, включая половые. «Клада Ib» — новый вариант эндемичного для ДРК штамма «Клада I» (Clade I; клада — группа организмов, содержащая общего предка и всех его прямых потомков).

Гендиректор ВОЗ Тедрос Гебрейесус заявил, что появление новой клады вируса оспы обезьян и ее быстрое распространение на востоке ДРК и в соседних странах вызывают большую тревогу.

«С учетом вспышек других клад вируса оспы обезьян в ДРК и других странах Африки становится очевидно, что для прекращения этих вспышек и спасения жизни людей требуются согласованные международные меры реагирования», — отметил Гебрейесус.

Как отмечает пресс-служба ВОЗ, оспа обезьян вызывается ортопоксвирусом, у людей она была впервые обнаружена в 1970 году на территории ДРК. Заболевание считается эндемичным для стран Центральной и Западной Африки.

За пределами Африки

Первый за пределами африканского континента случай заражения штаммом «Клада Ib» был зафиксирован на этой неделе в Швеции. Как сообщили власти страны, заражение произошло во время пребывания пациента в Африке.

В июле 2022 года вспышка оспы обезьян в нескольких странах уже получала статус чрезвычайной ситуации в области общественного здравоохранения, имеющей международное значение. Этот статус был отменен в мае 2023-го после неуклонного снижения заболеваемости во всем мире.

Как отмечает Би-би-си, тогда вспышка была вызвана штаммом «Клада II» и привела к более чем 95 тыс. случаев заражения в 115 неэндемичных странах.

Случаи заражения более опасным штаммом оспы обезьян генетической клады (ветви) 1b с высокой долей вероятности уже имеются в Великобритании, заявил профессор медицины Университета Восточной Англии Пол Хантер в интервью Sky News.

«Очень вероятно, что кто-то в Великобритании уже заразился новым вариантом вирусного заболевания», — цитирует ученого телеканал.

По данным американских чиновников в сфере здравоохранения, штамм «Клада I» вызывает более тяжелое течение заболевания и имеет более высокий уровень смертности в сравнении со штаммом «Клада II».

Среди симптомов оспы обезьян — кожная сыпь или поражение слизистых оболочек, которые могут длиться на протяжении 2—4 недель и сопровождаться лихорадкой, головной болью, болями в мышцах, болью в спине, слабостью и увеличением лимфатических узлов.