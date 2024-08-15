Угроза распространения оспы обезьян на территории России отсутствует, для выявления инфекции принимаются необходимые меры, сообщили ТАСС в пресс-службе Роспотребнадзора.

«В РФ заблаговременно и на системной основе осуществляются все необходимые меры для выявления инфекции. <…> Ситуация находится на постоянном контроле, угрозы распространения заболевания в РФ нет», — сказали в ведомстве.

По данным Роспотребнадзора, в рамках федерального проекта «Санитарный щит» в пограничных пунктах ведется усиленный санитарно-карантинный контроль. Система «Периметр» выявляет граждан с признаками инфекций, в том числе прибывающих из стран с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой.

Накануне Всемирная организации здравоохранения объявила вспышку оспы обезьян в Африке чрезвычайной ситуацией эпидемиологического характера в общественном здравоохранении международного значения. Случаи заболевания были зарегистрированы в Демократической Республике Конго, в Бурунди, Кении, Руанде и Уганде. В 2024 году в Африке было зафиксировано больше 14 тыс. заболевших, 524 человека скончались.

Генеральный директор Африканских центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC) Жан Касея ранее сообщил, что Бурунди, Кения, Руанда и Уганда сообщили о заражениях обезьяньей оспой впервые. «Это демонстрирует необходимость коллективного и совместного подхода к сдерживанию распространения болезни», — добавил он.

Оспа обезьян — вирусное заболевание, которое вызывает болезненную сыпь и гриппоподобные симптомы, такие как лихорадка, головные боли и ломота в теле. Вирус Mpox принадлежит к тому же семейству, что и обычная оспа, передается от человека к человеку и от животных к людям через прямой контакт.

Первый случай заболевания был зафиксирован у человека в 1970 году на территории нынешней ДРК. В 2022 году вирус оспы обезьян был объявлен глобальной чрезвычайной ситуацией, когда распространился более чем на 70 стран. Страны Запада контролируют распространение болезни с помощью вакцин, однако в Африке эти препараты доступны всего лишь в количестве 200 тыс. доз при потребности как минимум в 10 млн доз.