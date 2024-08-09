Глава Африканских центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC) заявил, что, скорее всего, придется объявить чрезвычайную ситуацию в области общественного здравоохранения на континенте из-за растущей вспышки оспы обезьян — Mpox.

Генеральный директор центра Жан Касея сообщил, что принял решение начать «активное взаимодействие» с государствами-членами Африканского союза из-за роста числа случаев заболевания оспой обезьян и ее продолжающегося распространения через границы, чтобы не допустить превращения вспышки в «очередную пандемию».

«Мы стремимся мобилизовать ресурсы и оказать техническую помощь пострадавшим странам для борьбы со вспышкой», — сказал Касея.

Согласно данным, представленным на брифинге, на прошлой неделе в Африке было зарегистрировано в общей сложности 887 новых подтвержденных и предполагаемых случаев оспы обезьян, что увеличило общее число заболевших за год до 15 132 человек. Число случаев заражения увеличилось на 160% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

На сегодняшний день случаи заболевания зарегистрированы в 16 странах, включая Демократическую Республику Конго (ДРК), на которую приходится более 90% случаев заболевания; в этом году от оспы обезьян там умер 461 человек.

Некоторые африканские страны — Бурунди, Кения, Руанда и Уганда — сообщили о заражениях обезьяньей оспой впервые, уточнил Касея. «Это демонстрирует необходимость коллективного и совместного подхода к сдерживанию распространения болезни», — добавил он.

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Заявление Касеи прозвучало на следующий день после того, как генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Гебрейесус пообещал созвать чрезвычайный комитет для определения того, следует ли объявить распространение вируса mpox на континенте чрезвычайной ситуацией международного масштаба.

Процесс объявления ЧС в области общественного здравоохранения на континенте подразумевает технические и стратегические консультации между Africa CDC, который является объединением 55 членов Африканского союза, и затронутыми болезнью странами. Затем следует провести внеочередной саммит глав государств для обсуждения ответа.

Оспа обезьян — это вирусное заболевание, вызывающее болезненную сыпь и гриппоподобные симптомы, такие как лихорадка, головные боли и ломота в теле. Вирус Mpox принадлежит к тому же семейству, что и обычная оспа, он передается от человека к человеку и от животных к людям через прямой контакт.

В мае ученые сообщили о новом штамме вируса в ДРК, который, по их словам, более вирулентен и легче распространяется.

Где выявлены случаи оспы обезьян. Инфографика

Впервые зафиксированный у человека в 1970 году на территории нынешней ДРК, вирус оспы обезьян был объявлен глобальной чрезвычайной ситуацией в 2022 году, когда распространился более чем на 70 стран. Страны Запада контролируют распространение болезни с помощью вакцин, но в Африке эти препараты доступны всего лишь в количестве 200 тысяч доз при потребности как минимум в 10 млн доз.

Касея сказал, что Центр по контролю и профилактике заболеваний Африки работает с международными партнерами, чтобы обеспечить поставку вакцин на континент.

На прошлой неделе Африканский союз одобрил экстренное выделение $10,4 млн Центру по контролю и профилактике заболеваний Африки для поддержки усилий по борьбе со вспышкой обезьяньей оспы.