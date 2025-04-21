Первый контейнерный поезд, проехавший по территории Новороссии, прибыл в Крым. Об этом сообщило Федеральное агентство железнодорожного транспорта (Росжелдор) в своем телеграм-канале.

Состав следовал по Свердловской железной дороге. Для поезда разработали специальный график: менее чем за пять дней он проехал более 3 тысяч километров. Конечной точкой маршрута станет Севастополь, где контейнеры перегрузят на морские суда.

Подготовка к запуску перевозок началась в феврале. За это время была проделана «масштабная работа» с морскими терминальными операторами и организаторами контейнерных перевозок. Кроме того, «Железные Дороги Новороссии» были подключены к автоматизированным информационным системам железных дорог России. Благодаря этому такой способ передачи грузов удалось сделать регулярным.

«Это, безусловно, новый виток в развитии как для Крымской железной дороги, так и в целом для экономики региона», — подчеркнул гендиректор «Крымской железной дороги» Михаил Гончаров.

В феврале президент России Владимир Путин поручил правительству и РЖД рассмотреть вопрос развития грузового и пассажирского железнодорожного сообщения между Крымом и Центральной Россией «через территории новых субъектов Российской Федерации». Ответственными были назначены премьер-министр Михаил Мишустин и председатель правления РЖД Олег Белозеров.

Летом 2024 года губернатор Запорожской области Евгений Балицкий рассказал, что в регионе подготовили инфраструктуру для запуска пассажирских поездов в Крым, но движение пока невозможно из соображений безопасности.

«У нас железная дорога работает, но мы не можем пока себе позволить гражданское сообщение запускать, учитывая, что дроны долетают, ракеты долетают. Везде, где можно избежать скопления людей, мы избегаем», — пояснил Балицкий.

Губернатор добавил, что перевозки запустят, когда линия фронта будет отодвинута за пределы досягаемости реактивной и ствольной артиллерии.