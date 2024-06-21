В обновленный перечень Минюста попали канадская и американская структура Great Commission Media Ministries («Служба СМИ миссии «Великого поручения»)* и финская International Russian Radio & Television («Международное русское радио и телевидение»).

Генеральная прокуратура сообщила о признании их деятельности нежелательной на территории России 14 июня.

В ведомстве отметили, что объединение этих структур занимается вовлечением в свои ряды оппозиционно мыслящих граждан, чтобы целенаправленно применять для дестабилизации общественной и политической жизни в стране.

«Его участники организуют незаконные протестные акции, провокации с участием иностранных журналистов, пропагандируют деятельность террористических организаций. Информационные сюжеты структур носят откровенно антироссийский характер», — писало ведомство.

В Генпрокуратуре добавили, что с момента начала СВО эти структуры занимались распространением недостоверных данных о российской армии, участвуя в информационной кампании на стороне Запада.

«На международных площадках руководство объединения призывает к поддержке Украины, посредством интернет-ресурсов организован сбор средств для вооруженных формирований киевского режима», — заключили в ведомстве.

В начале июня Госдума приняла в первом чтении пакет законопроектов о наказании за участие в любых нежелательных организациях, в том числе тех, чьими учредителями или участниками являются государственные органы иностранных государств.

В частности, базовый законопроект устанавливает возможность признания нежелательной в России деятельности иностранных организаций, в том числе с государственным участием.

*признаны в России нежелательными организациями