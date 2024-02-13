НТВ обратился к журналистке и телеведущей Ксении Собчак с просьбой приложить к иску, который журналистка намерена подать к телеканалу, результаты экспертизы о наличии у нее чести и достоинства. Об этом говорится в телеграм-канале телекомпании.

«Ксения Собчак требует восстановить свою опороченную телеканалом НТВ честь. <…> Мы, в свою очередь, настаиваем на том, чтобы в случае обращения в суд Ксения приложила к пакету документов результаты экспертизы о наличии у истицы чести и достоинства», — отмечает редакция телеканала.

В минувшие выходные, 10 и 11 февраля, НТВ выпустил два документальных фильма о журналистке — «Собчак. На личность» и «Осторожно, Собчак! Тайны кровавой барыни». В них НТВ описывает политическую позицию журналистки, ее зарубежную недвижимость и посты в созданных ей телеграм-каналах, в числе которых «Осторожно, новости».

Саму Собчак авторы фильмов называют «попрыгуньей стрекозой с хорошими связями в ветвях законодательной власти», а ее публикации — «игрой в якобы беспристрастную журналистику».

После выхода двух фильмов Собчак заявила, что работа НТВ — «отчаянная натяжка совы на глобус», и назвала «бесконечной подлостью» использование против нее памяти о ее отце — экс-мэре Санкт-Петербурга Анатолии Собчаке.

«Вся “расследовательская” информация о моих домах и перемещениях взята из моих же соцсетей (я ничего не скрываю). Но под тревожную музыку и с фирменной нтвшной подачей даже то, что за февралем последует март, становится разоблачением мирового масштаба», — написала журналистка в своем телеграм-канале.

Кроме того, Собчак сообщила о намерении подать иск к телеканалу НТВ «о клевете и защите чести и достоинства», а также «за воровство материалов» из ее соцсетей и ютуб-канала. При этом она отметила, что это может быть «бессмысленным»