На Украине сложилась критическая ситуация, которая может ухудшиться из-за недостаточной помощи со стороны Запада, заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в интервью немецкому телеканалу Das Erste. По его словам, альянс не смог поставить Киеву запрашиваемое число боеприпасов.

«Нам нужно готовиться к плохим новостям. Конфликты развиваются поэтапно. Но мы должны поддерживать Украину как в плохие, так и в хорошие времена», — сказал он (цитата по РИА Новости).

Столтенберг объяснил, что в ближайшее время на Украину не получится поставить достаточное количество военной техники, в том числе из-за проблем с логистикой. Отвечая на вопрос о том, как украинским военнослужащим следует действовать в такой ситуации, генсек НАТО посоветовал переадресовать «принятие этих сложных оперативных решений украинцам и их военному руководству».

В конце ноября, после заключения соглашения о сотрудничестве между НАТО и Украиной, Столтенберг предупредил, что Киеву и поддерживающим его странам стоит готовиться к «длительным и трудным» боевым действиям. Также генсек альянса призвал «не недооценивать Россию». По его словам, несмотря на санкции, Москва создала «значительные ракетные запасы в преддверии зимы» и в целом расширила свое военное производство.

Как рассказывал Столтенберг, по итогам встречи в формате НАТО — Украина удалось утвердить «амбициозную программу работы [с Киевом] на следующий год, [которая охватывает] энергетическую безопасность, инновации и функциональную совместимость». Среди прочего, речь шла о поставках Киеву американских истребителей F-16. В то же время по итогам встречи НАТО исключило из помощи Киеву на 2024 год летальное оружие.