Один из подозреваемых в убийстве добровольца и военного корреспондента агентства Sputnik Рассела Бентли (позывной «Техас») отпущен, рассказала проекту WarGonzo вдова журналиста Людмила. По ее словам, это решение стало для нее «неожиданным».

«Я была предупреждена о том, что одному из подозреваемых <…> вменяется укрывательство особо тяжкого преступления. Но, конечно, я не ожидала, что его отпустят. Честно говоря, и для меня это было просто шоком», — поделилась Людмила.

По ее словам, отпущенный подозреваемый «не применял насилия непосредственно к Расселу», но на следующий день после его смерти якобы «сделал все, чтобы от Рассела как можно меньше осталось». Следствие предупредило жену Бентли, что если освобожденный фигурант «будет манипулировать некими словами по поводу пыток», то ему будет изменена мера пресечения.

Отвечая на вопрос, признались ли подозреваемые в совершении убийства, Людмила заявила, что достоверно ей это неизвестно. «Указали <…> на место, соответственно, наверное же, признали. <…> Сне достоверно неизвестно, но я думаю, что да», — заявила она.

Жена Бентли, ссылаясь на слова следователей, заявила, что оставшимся под стражей подозреваемым не собираются менять меру пресечения.

Людмила утверждает, что ей пишут иностранцы, которые интересуются тем, как продвигается следствие.

«У них там возникает информационное непонимание, что происходит, и от этого начинают люди додумывать какие-то свои мысли. Нужно не давать пищу для каких-то размышлений, нужно говорить правду и показывать, что происходит», — подчеркнула вдова Рассела.

Она добавила, что в 5-й танковой бригаде «служат достойные люди». «Но непосредственно те, которые реально совершили преступление, должны быть наказаны. <…> Чтобы не давать повода думать, что российская армия это куча преступников, которые делают все, что хотят. Нет, конечно, должен быть закон», — заключила вдова «Техаса».

15 апреля Людмила Бентли сообщала, что получила «достоверную и подтвержденную» информацию об обстоятельствах «исчезновения» мужа. Она утверждала, что Рассела «жестко» задержали 8 апреля военные из 5-й танковой бригады в Петровском районе Донецка.

Что известно о Бентли

Бентли (полное имя Рассел Боннер Бентли III) родился в 1960 году в городе Остин (Техас, США) в состоятельной семье. Он бросил в школу и устроился на завод сварщиком, а позже пошел в армию и три года служил военным инженером, в том числе в Германии.

В 1996 году его арестовали в США и приговорили к пяти годам и трем месяцам тюрьмы за наркоторговлю и отмывание денег. Незадолго до окончания срока он провалил тест на наркотики, сбежал и восемь лет скрывался. В 2007 году его задержали и отправили в тюрьму с максимальным уровнем контроля над заключенными, откуда он вышел в 2008-м.

После этого Бентли вернулся в Остин, где занимался обрезкой деревьев и, по его собственному признанию, пытался «найти что-то настоящее и значимое в своей жизни». Он читал конспирологические сайты и вступил в несколько групп на фейсбуке*, участники которых поддерживали позицию российских властей в конфликте с Украиной.

В 2014 году Бентли прилетел в Россию. Несколько месяцев он воевал в ДНР в составе бригады «Восток» Александра Ходаковского, затем стал волонтером и блогером. В 2015 году американец принял православие, в 2016-м познакомился со своей будущей женой Людмилой Захаровой — учительницей английского из Донецка, в 2021 году получил паспорт гражданина России.

Людмила рассказывала, что днем 8 апреля 2024 года они с мужем приехали «по личным делам» в исполком Петровского района Донецка, где как раз начался обстрел со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Рассел, по ее словам, пошел узнать, нужна ли помощь раненым, и пропал. В то же время исчезла белая «Нива» военкора, припаркованная возле автобазы.

По факту исчезновения «Техаса» возбудили уголовное дело, а ситуация была взята «на контроль» администрацией президента. 19 апреля председатель «Общественной палаты ДНР» Александр Кофман сообщил о гибели Бентли.

* Деятельность компании Meta по реализации социальной сети Facebook признана в России экстремистской и запрещена