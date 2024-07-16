15 июля в телеграм-канале украинского подразделения «Азов»* появилось видео убийства безоружного российского военнослужащего, который не оказывал сопротивления. В Кремле «азовцев»* назвали фашистами, которых «нужно уничтожать». Зампред Совета безопасности Дмитрий Медведев после появления ролика выступил за «тотальные казни», а в Госдуме предложили не брать бойцов «Азова»* в плен. Подробности — в материале RTVI.

Вечером 15 июля телеграм-канал 12-й бригады специального назначения «Азов»* опубликовал видео из блиндажа, на котором предположительно раненому и не оказывающему сопротивления российскому военнослужащему несколько раз стреляют в голову, в том числе уже после его смерти. В подписи к видео говорится о «зачистке российских позиций и уничтожении вражеской пехоты».

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал бойцов «Азова»* фашистами, которых «нужно уничтожать».

«Фашисты есть фашисты. К ним надо так и относиться, и их нужно уничтожать. Конечно, наши герои на передовой так и делают», ― сказал Песков (цитата по телеграм-каналу радиостанции «Маяк»).

Он добавил, что судебная база по таким случаям собирается «не первый год». Российские следователи «кропотливо собирают все эти факты бесчеловечных зверств», отметил представитель Кремля.

Следственный комитет начал расследование обстоятельств расстрела военного. Ведомство установит круг лиц, причастных к совершению преступлений, говорится в сообщении СК.

Замначальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил России, командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов назвал убийство российского военного «азовцами»* нарушением Женевских конвенций.

«Другого мы, наверное, и не ожидали от таких сатанистов, как “Азов”*, которые изначально являются фашистами во всех своих проявлениях. Поэтому удивляться нечему», — сказал Алаудинов ТАСС.

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев, комментируя ролик «Азова»*, в свою очередь призвал не ссылаться на Женевские конвенции.

«Тут не может быть никакого милосердия. Здесь нет места добру. Только убей! <…> Не надо жалеть их, не надо! Никого! Они хоть кого-то помиловали? Только тотальные казни. Нет выбора. <…> Казнить, казнить и казнить. Это и есть право войны для врага!» — написал он.

Женевские конвенции ― четыре международных соглашения и три дополнительных протокола к ним, которые регламентируют в том числе обращение с военнопленными, а также призваны обеспечивать защиту раненых в зоне боевых действий.

Военный канал «Старше Эдды» расценил пост Медведева как призыв «убивать всех и никого в плен не брать», и назвал такой подход «большой ошибкой».

«Человек, который понимает, что плена не будет, а когда он поднимет руки, его ждет казнь, будет сражаться с отчаянием обреченного. <…> Есть подразделения противника и люди, которых в плен брать не надо, но основной массе солдат ВСУ должен быть дан один из основополагающих выборов войны: либо смерть, либо плен», — говорится в сообщении.

Первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев предположил, что российские военнослужащие могут «негласно договориться» не брать в плен бойцов «Азова»* и других украинских националистических формирований. «Так, в Великую Отечественную не брали в плен, к примеру, солдат из немецкого подразделения, казнившего Зою Космодемьянскую», — сказал депутат NEWS.ru.

Он добавил, что взятых в плен бойцов нужно судить по всей строгости закона. При этом вопрос пленных мобилизованных, которых «силой загнали в ВСУ», по мнению Журавлева, следует решать иначе.

Депутат Госдумы Виталий Милонов в разговоре с «Инфо24» выступил за «ликвидацию на месте» бойцов «Азова»* вместо того, чтобы брать их в плен. Он также предложил гарантировать снисхождение и комфортные условия бойцам ВСУ за убийства «азовцев»*, а обычным гражданам Украины выплачивать за это премии либо «дарить телефоны, планшеты, кольца для баскетбола».

В начале июля газета немецкий медик Каспар Гроссе, который участвовал в боевых действиях на стороне Украины, рассказал New York Times о случаях убийств пленных российских военных иностранцами из отряда The Chosen Company («Избранная рота») в составе 59-й отдельной мотострелковой бригады ВСУ.

По словам врача, в августе 2023 года боец роты из Греции с позывным «Зевс» убил раненого российского военного, который попал в плен и просил о медицинской помощи. Еще одно подобное убийство, как пишет NYT, было снято на видео и размещено в соцсетях ВСУ. В ролике российский солдат, державший руки поднятыми, погибает от взрыва гранаты, которую, по данным NYT, бросил «Зевс». В распоряжении издания оказалась переписка бойцов Chosen Company, в которой обсуждаются убийства российских военнопленных.

* признан в России террористической организацией и запрещен