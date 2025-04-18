Выступление бывшего американского президента Джо Байдена на мероприятии обойдется организаторам в $300 тыс., пишет New York Post. По данным газеты, услуга не пользуется популярностью.

С начала февраля интересы Байдена представляет Creative Artists Agency. Источник издания отмечает, что, если на выступление необходима поездка, то бывшему президенту требуется частный самолет и расходы на пятерых сотрудников.

Стоимость выступления Байдена на 25% меньше, чем у 44-го президента США Барака Обамы, добавил собеседник издания. При уходе с поста в 2017 году, его выступление оценивалось $400 тыс.

15 апреля Байден впервые публично выступил с момента ухода с должности. Во время него бывший президент раскритиковал новую администрацию и высказал претензии к политике нынешнего американского лидера Дональда Трампа.

По словам Байдена, новая власть уже уволила из Службы соцобеспечения семь тысяч работников, включая наиболее опытных служащих. Он подчеркнул, администрация Трампа планирует «выставить за дверь еще тысячи».

В ответ на это Трамп назвал своего предшественника Байдена худшим лидером в истории страны.

«Сонный Джо Байден, худший президент в истории Соединенных Штатов, позволил миллионам и миллионам преступников, многие из которых убийцы, наркоторговцы и люди, освобожденные из тюрем и психиатрических больниц со всего мира, проникнуть в нашу страну через очень опасную и плохо продуманную открытую границу», — написал он в своей соцсети TruthSocial.

Кроме того, Трамп отметил, что его миссия заключается в том, чтобы выгнать из США «этих убийц и головорезов».