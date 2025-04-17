Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможную блокировку китайской нейросети DeepSeek, а также ограничение поддержки КНР от американского производителя чипов Nvidia, пишет The New York Times со ссылкой на источники.

По словам трех собеседников издания, власти США обдумывают введение штрафов, которые помешают DeepSeek покупать американские технологии, а именно чипы американской компании Nvidia. Также обсуждается возможность ограничения доступа американцев к нейросети.

В публикации говорится, что специальный комитет Палаты представителей по вопросам угрозы национальной безопасности США со стороны Коммунистической партии Китая (КНР) начал расследование в отношении компании Nvidia. Компания продавала «критически важную технологию» на рынке Азии, «потенциально нарушая законы США».

«Атаки на DeepSeek и Nvidia являются результатом опасений в Вашингтоне, что Китай может обогнать США в области искусственного интеллекта, что будет иметь далеко идущие последствия для национальной безопасности страны», — пишет NYT.

Издание также отмечает, что если Китай возьмет на себя инициативу, то сможет быстрее использовать искусственный интеллект для разработки оружия «нового поколения», а именно беспилотников и автономных ракет.

Представитель Nvidia Дон Риццо рассказал, что компания следовала указаниям американского правительства о том, какие продукты можно, а какие нельзя продавать.

«Nvidia защищает и укрепляет национальную безопасность, создавая рабочие места и инфраструктуру США, продвигая технологическое лидерство страны, принося миллиарды долларов налоговых поступлений в казну и уменьшая огромный торговый дефицит», — сказал он.

Как пишет Bloomberg со ссылкой на отчет специального комитета Палаты представителей, DeepSeek связан с правительством КНР и представляет «серьезную угрозу» для национальной безопасности страны. По данным отчета, основатель компании Лян Вэньфэн управляет компанией совместно с хедж-фондом High-Flyer Quant в рамках«интегрированной экосистемы», которая связана с государственным поставщиком оборудования и китайским исследовательским институтом Zhejiang Lab.

В отчете говорится, что DeepSeek «перекачивает данные обратно в КНР», что создает потенциальные риски для безопасности пользователей. Нейросеть «тайно подвергает информацию цензуре в соответствии с китайским законодательством».

Bloomberg со ссылкой на данные аналитической компании SemiAnalysis отмечает, что DeepSeek работает на базе 60 тыс. чипов Nvidia и заказывает еще «тысячи» процессов H20.

«Представители Конгресса направили в Nvidia запрос с требованием предоставить информацию о покупателях из 11 стран Азии, выделяя Малайзию и Сингапур, а также о тех компаниях, которые используют американские технологии, купившие более 499 чипов для искусственного интеллекта с 2020 года. Ответ ожидается до 30 апреля», — говорится в материале.

Ранее Reuters сообщал, что Министерство торговли США анонсировало новые требования по лицензированию чипов искусственного интеллекта H20 от Nvidia и MI308 от AMD, а также их аналогов для экспорта в Китай.

7 апреля Wall Street Journal со ссылкой на источники писал, что нейросеть DeepSeek могут запретить использовать на правительственных устройствах из-за опасений в отношении сбора и использования данных. В публикации отмечалось, что чиновники рассматривают и другие ограничения сервиса.

В конце января 2025 года представители OpenAI заявили, что китайские стартапы, включая DeepSeek, использовали наработки американских компаний для улучшения своих моделей искусственного интеллекта.