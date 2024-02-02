Более 800 чиновников из США, Великобритании и Евросоюза анонимно подписали опубликованное 2 февраля письмо с критикой поддержки, которую их правительства оказывают Израилю в войне с радикальным палестинским движением ХАМАС. Об этом сообщила газета The New York Times (NYT).

По словам неназванных собеседников издания, это первый случай, когда чиновники по обе стороны Атлантики объединились, чтобы выступить с критикой правительств своих стран из-за войны на Ближнем Востоке. Подписанты отметили, что уже высказывали озабоченность по внутренним каналам, но их проигнорировали.

«Нынешняя политика наших правительств ослабляет их моральный авторитет и подрывает их способность отстаивать свободу, справедливость и права человека во всем мире. <…> Есть вполне вероятный риск того, что политика наших правительств способствует серьезным нарушениям международного гуманитарного права, военным преступлениям и даже этническим чисткам или геноциду», — сказано в письме, копию которого получила NYT.

Имена подписантов не указаны, поскольку они опасаются негативных мер в свой адрес, рассказал газете один из организаторов инициативы — чиновник, который более 20 лет проработал в Госдепартаменте США. По его словам, обращение поддержали более 800 действующих чиновников разных стран.

По словам неназванного собеседника NYT, порядка 80 подписантов — представители американских ведомств, причем самая большая группа — сотрудники Госдепа. Среди подписавшихся широко представлены сотрудники коллективных институтов Евросоюза, за ними следуют представители Нидерландов и США.

Еще один источник издания отметил, что письмо одобрили «должностные лица национального уровня» из еще восьми стран НАТО, Швеции и Швейцарии. Большинство из них работают в министерствах иностранных дел, уточняет NYT.

«Односторонняя поддержка зверств Израиля в Газе и слепота к палестинскому народу является одновременно как моральным провалом, так и <…> политическим», — сказал Джош Пол, работавший в бюро Госдепартамента, которое курирует поставки оружия.

Пол в октябре ушел с занимаемого поста из-за поддержки Израиля со стороны американской администрации. Он признался, что знает организаторов письма с осуждением поддержки Израиля.