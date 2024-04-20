За последний два месяца Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли пять американских танков Abrams из 31 присланного Западом, пишет The New York Times (NYT) со ссылкой на высокопоставленного американского чиновника. Они были переданы Киеву осенью прошлого года.

Австрийский военный инструктор Маркус Рейснер добавил, что еще как минимум три танка были незначительно повреждены с момента их отправки на фронт в начале этого года. NYT со ссылкой на подсчеты военно-аналитического сайта Oryx подчеркивает, что это лишь «малая часть» из 796 основных боевых танков Украины, которые были «уничтожены, захвачены или брошены» с начала военной операции.

NYT уточняет, что большинство потерь относится к советским танкам российского или украинского производства. Только 140 танков, подбитых в боях, были переданы Украине странами НАТО. В частности, не менее 30 уничтоженных танков — немецких Leopard.

По данным NYT, Abrams — одни из самых мощных танков. При этом уничтожить их с помощью взрывающихся беспилотников легче, чем предполагали некоторые чиновники и эксперты. В зависимости от размера и технологической сложности БПЛА могут стоить $500, в то время как цена Abrams достигает $10 млн. По словам аналитика по вопросам обороны из Института Хадсона в Вашингтоне Кана Касапоглу, такая ситуация на поле боя меняет понимание современного конфликта.

Издание отмечает, что при всей своей мощи танки имеют наиболее уязвимые места — верх, моторное отделение и участок между корпусом и башней, где броня наиболее тонкая. Сегодня, как указал Рейснер, после повреждения танков минами и противотанковыми ракетами их отправляют «добивать» беспилотниками, чтобы впоследствии их нельзя было извлечь с поле боя и отремонтировать.

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После получения танков Abrams президент Украины Владимир Зеленский отмечал, что ему «трудно сказать, что они играют самую важную роль на поле боя», поскольку «их количество очень мало», напоминает NYT. Эксперты предполагали, что украинское командование планировало сохранить Abrams для будущих наступательных операций и не хотело до этого отправлять их на передовую из-за риска потерять те «немногие танки», которые были у ВСУ.

Однако в начале 2024 года Abrams были определены в состав 47-й механизированной бригады, которая вела оборонительные бои в районе Авдеевки, оставленной украинской армией в феврале. Рейснер предполагает, что беспилотники смогли уничтожить танки в составе этой бригады, поскольку она не была защищена ПВО ближнего радиуса действия — например, немецкой пушкой «Гепард».

О доставке первых танков Abrams на Украину стало известно в конце ноября 2023 года. Уже тогда украинские официальные лица на условиях анонимности признавали, что вряд ли эти танки смогут переломить ситуацию на фронте. О первом уничтоженном танке Abrams М1А2 губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил в конце февраля 2024 года. По его словам, усиленная динамической защитой боевая машина была подбита бойцами 15-й отдельной мотострелковой бригады на Авдеевском направлении. В России были объявлены награды за уничтожение танков именно этой марки.

По мнению Рейснера, танки по-прежнему актуальны на поле боя — без них невозможно «захватить местность». Но, отмечает он, некоторые аналитики уверены, что из-за развития беспилотников войны в будущем станут дистанционными: солдаты смогут управлять системами вооружения из ближних к цели бункеров, чтобы обеспечить прямую видимость и радиочастотную связь с оружием.

Рейснер прогнозирует, что в таких сражениях главными средствами окажутся БПЛА и наземные беспилотные машины, которые «будут сражаться друг с другом, как в «Терминаторе»».