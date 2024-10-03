Представитель основателя Telegram Павла Дурова, имя которого не называется, заявил журналистам The New York Times (NYT), что предприниматель и Ирина Болгар, предполагаемая мать троих их общих детей, «никогда не были парой». Источник газеты также утверждает, что деньги, которые Дуров присылал на содержание детей, Болгар якобы «тратила на предметы роскоши и другие излишества».

Собеседник издания отметил, что несмотря на то, что у бизнесмена много детей, он поддерживает каждого из них, ежемесячно высылая деньги на их содержание из расчета $10 тыс. в месяц на ребенка.

«Дуров теперь надеется, что швейцарская система правосудия разрешит этот спор, чтобы средства, незаконно присвоенные Болгар, могли быть использованы по назначению: на поддержку детей», — отметил его представитель.

Болгар обвинения в свой адрес отрицает. Женщина предоставила NYT нотариально заверенный документ, в котором бизнесмен обещал ей финансовую поддержку в размере до €150 тыс. ($167,5 тыс.) в месяц. Кроме того, она показала чеки из дорогих отелей по всему миру, совместные фотоснимки с Дуровым и их общими тремя детьми, а также снимки из их совместных отпусков.

Разлад в отношениях

Болгар рассказала The New York Times, что в 2021 и 2022 годах Дуров «пять раз издевался над их младшим сыном». Она утверждает, что основатель Telegram применял физическое насилие к одному из их общих сыновей, в результате чего у мальчика возникли проблемы со здоровьем: недержание мочи и ночные кошмары. Тогда женщина пообещала Дурову обратиться в полицию, если насилие и неуважительное отношение с его стороны не прекратятся.

По словам Болгар, позднее бизнесмен предложил ей переехать с детьми в ОАЭ, гражданином которых он является. Однако она отказалась от этого, объяснив свое решение особенностями эмиратского законодательства, согласно которому Дуров мог получить полную опеку над детьми. После этого, бизнесмен начал обращать внимание на суммы, которые мать троих его детей тратит с карточек, привязанных к его счету. Болгар утверждает, что в ноябре 2022 года предприниматель прекратил финансовую поддержу. Женщина отметила, что ранее у Дурова не было претензий к количеству денег, которые она тратит.

По словам представителя основателя Telegram, Дуров «считает, что демонстрация чрезмерного богатства особенно вредна для детей, поскольку она часто снижает их мотивацию и творческий потенциал».

В марте 2023 года Болгар подала к Дурову два судебных иска: она пожаловалась на физическое насилие в отношении младшего сына с его стороны и потребовала единоличной опеки над ребенком. В результате суд по защите детей в Женеве постановил ограничить личный контакт Дурова с детьми.

«Почему я не сделала этого раньше? Мне было довольно сложно подать жалобу на человека, с которым я провела десять лет своей жизни», — написала Болгар на своей странице в соцсетях.

В интервью NYT Болгар несколько раз отметила, что Дуров не всегда был честен с ней и со своей аудиторией: в соцсетях предприниматель позиционирует себя аскетом, которого заботит лишь сохранение и накопление знаний, а не деньги. Однако, по утверждению Болгар, иногда на проживании в самых дорогих отелях мира настаивал именно сам основатель Telegram.

«Дуров последовательно критиковал экстравагантный образ жизни сверхбогатых людей и выступал за создание, а не за потребление», — сообщил представитель бизнесмена.

Болгар также рассказала New York Times, что когда она познакомилась с бизнесменом в 2012 году, она не знала, что у него уже была семья. В 2014 году, когда в СМИ начали появляться публикации о его детях, родившихся в 2009 и 2010 годах, Болгар начала задавать вопросы Дурову. Однако он отрицал, что у него есть дети.

По словам Болгар, правду она осознала гораздо позже. Это произошло после того, как однажды перед Новым годом водитель привез ей мешок с подарками, которые предназначались для детей постарше. Тогда женщина поняла, что водитель перепутал их.

В 2024 году Дуров заявил, что является биологическим отцом сотни детей по всему миру.

«Как это возможно для человека, который никогда не был женат и предпочитает жить в одиночестве?» — написал он в своем телеграм-канале.

Тогда же Дуров рассказал, что уже 15 лет регулярно сдает свою сперму для донорства.