Ирина Болгар, называющая себя матерью троих детей основателя Telegram Павла Дурова, утверждает на своей странице в Instagram*, что швейцарский суд по ее исковому заявлению лишил бизнесмена родительских прав.

Женщина рассказала, что в декабре 2022 года Дуров якобы поставил ей ультиматум «с целью принудить» к переезду в Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), но при этом «не приглашал переехать к нему».

Получив отказ, бизнесмен, как утверждает Болгар, заблокировал все банковские карты, которыми она пользовалась с его разрешения, и перестал оплачивать счета, в том числе на образование детей, поездки и медицинские услуги.

Кроме того, по словам Ирины, Дуров якобы пытался лишить их с детьми «возможности остаться в Европе», отказавшись дать письменное согласие на продление действующих иммиграционных документов и оформление новых.

Из-за этого, пишет Болгар, ей пришлось подать иск в суд. «Трибунал по защите детей и взрослых инициировал расследование, проведенное органами опеки Женевы, по результатам которого принял решение о лишении Дурова родительских прав в отношении наших троих детей», — сообщила женщина.

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Накануне, 28 августа, стало известно, что в марте 2023 года Болгар подала к Дурову два судебных иска — пожаловалась на физическое насилие в отношении младшего сына с его стороны и потребовала единоличной опеки над ребенком. Как утверждает Forbes, эти иски поступили в суд через несколько месяцев после заявления Болгар об отказе Дурова выплачивать ей алименты — по €150 тысяч ($167,5 тысячи) в месяц.

Недавно Ирина Болгар предоставила Forbes несколько документов в подтверждение того, что Дуров является отцом троих ее детей, — в частности, его фото с ними, копии свидетельств о рождении, письменное признание отцовства и нотариально заверенные переводы этих бумаг на французский и английский языки.

Сам Павел Дуров сейчас находится под «судебным надзором» во Франции, которую ему запрещено покидать из-за расследования дела против Telegram. Чтобы выйти из-под стражи, бизнесмену пришлось заплатить залог в размере 5 млн евро.

Парижская прокуратура вменяет создателю Telegram:

— сговор с целью управления онлайн-платформой для осуществления незаконных сделок в составе организованной группы;

— отказ в предоставлении по запросу уполномоченных органов информации или документов, которые необходимы для разрешенного законом прослушивания;

— соучастие в правонарушениях в виде предоставления доступа данных для пользователей, связанных с мошенническими схемами, распространяющих детскую порнографию, а также осуществляющих незаконный оборот наркотиков;

— отмывание средств в результате преступлений или правонарушений в составе организованной группы;

— оказание криптологических услуг без декларирования соответствия;

— поставку и импорт криптоинструментов, которые не выполняют функции аутентификации и контроля конфиденциальности без предварительного декларирования.

По данным Politico, в розыск также объявлен брат Дурова Николай, которого французская пресса называет «сооснователем» Telegram, напоминая, что они с Павлом вместе работали в социальной сети «ВКонтакте».

* Деятельность компании Meta по распространению соцсети Instagram в России признана экстремистской и запрещена