Forbes: Ирина Болгар подала к Дурову иск о насилии над ее младшим сыном

В марте 2023 года Ирина Болгар, называющая себя матерью трех детей создателя Telegram Павла Дурова, подала к нему уголовный иск в суд Швейцарии, пишет Forbes. По данным издания, истица утверждает, что Дуров применил к одному из детей физическое насилие, и позже подала еще один иск — гражданский, о единоличной опеке над ребенком.

Оба этих иска, подчеркивает Forbes, поступили в суд через несколько месяцев после заявления Болгар об отказе Дурова выплачивать ей алименты — по €150 тысяч ($167,5 тысячи) в месяц.

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Первому иску женевский суд сначала отказывался давать ход, поскольку предполагаемый эпизод с физическим насилием в отношении ребенка, в котором Болгар обвинила Дурова, произошел более чем тремя месяцами ранее. Однако в мае 2023 года женщина подала апелляцию и к октябрю добилась, чтобы рассмотрение дела было продолжено.

В исковом заявлении Болгар утверждается, что в период с 2021 по 2023 годы Дуров пять раз применил физическое насилие к своему младшему сыну 2017 года рождения, чем якобы нанес ребенку травмы, включая сотрясение мозга, и спровоцировал возникновение проблем со сном.

В подтверждение своих обвинений Болгар приложила к исковому заявлению стенограммы своей предполагаемой переписки с Дуровым осенью 2021 года в Париже и медсправку от апреля 2023 года, подтверждающую наличие у ребенка тревожности и нарушений сна.

Представитель Дурова отказался комментировать Forbes информацию об исках от Болгар, а ее адвокат подтвердил участие женщины и трех ее детей в разбирательстве по гражданскому иску, но не стал говорить об уголовном деле. По словам адвоката Болгар, передачу ей опеки над сыном создатель Telegram не оспаривал.

Ранее The Wall Street Journal сообщила, что в 2017 году французские спецслужбы вместе с коллегами из ОАЭ провели спецоперацию Purple Music, в рамках которой взломали айфон Дурова. При этом в 2018 году бизнесмен встречался с президентом Франции Эмманюэлем Макроном за «частным ужином» и получил от него предложение перенести штаб-квартиру своей компании в Париж, на которое, впрочем, ответил отказом. В 2021 году Дуров получил гражданство и Франции, и ОАЭ.

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