Ирина Болгар, предполагаемая мать троих детей Павла Дурова, объяснила, почему не вступала с ним в законный брак. Подробности отношений с основателем Telegram Болгар раскрыла в интервью изданию «СтарХит».

По ее словам, Дуров отказался от официального брака из-за опасений по поводу возможного раздела имущества в случае развода.

«Павел не учел, что существуют юрисдикции, где фактический брак практически приравнивается к официально зарегистрированному относительно имущественных прав. Затем, по прошествии времени, причины появились и у меня», — отметила она.

Болгар выразила обеспокоенность по поводу того, как ее дети воспримут информацию о том, что у их отца может быть еще более сотни детей, родившихся от других женщин. Своим мнением она поделилась в Instagram* до выхода интервью.

«Я сожалею, что Павел, делая публичные заявления о донорстве [спермы], не принимает во внимание чувства наших детей, которые могут столкнуться с насмешками в школе», — подчеркнула она.

При этом Болгар признала, что Дуров внес свой вклад в увеличение рождаемости, и назвала донорство похвальным поступком. Ирина рассказала, что сама часто принимает участие в «генетических и других медицинских исследованиях».

О совместных с Дуровым детях Болгар публично сообщила в конце июня 2024 года. На ее странице в Instagram* появились публикации, в которых она рассказывает про себя и своих детей. По ее словам, ранее она этого не делала, поскольку ей самой так было комфортнее.

Желание начать рассказывать про свою семью Болгар мотивировала обидой детей на то, что о них в публичном поле ничего не известно, в отличие от двух старших детей Дурова, информация о которых появилась в интернете в 2021 году.

Дуров никак не комментировал заявления Болгар о совместных детях. В конце июля он заявил в своем телеграм-канале, что несколько лет назад стал донором спермы и является биологическим отцом более 100 детей.

* деятельность Meta Platforms по распространению Instagram признана в России экстремистской и запрещена