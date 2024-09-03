Американские мосты оказались под угрозой разрушения из-за изменения климата, сообщила газета The New York Times (NYT). По ее данным, порядка 25% мостов в США были построены еще до 1960 года, а экстремальная жара и усиление наводнений только усугубляют ситуацию.

«С мостами возник кризис, конкретно связанный с экстремальными погодными явлениями. Это не то, что произошло бы при нормальных климатических условиях», — сказал профессор гражданского строительства Пол Чиновски из Колорадского университета в Боулдере.

Как поясняет NYT, мосты, спроектированные десятки лет назад, построены из материалов, не рассчитанных на резкие перепады температур. По словам Чиновски, элементы, на которых держатся бетон и сталь, из-за сильной жары рискуют «буквально развалиться, как игрушечные конструкторы».

Министр транспорта США Пит Буттиджич заявил изданию, что мосты — тот вид инфраструктуры, обновление которого требует больше всего времени. Он отметил, что «уязвимости» видно по всей стране.

Исследование, опубликованное в научном журнале PLOS One, показало, что экстремальные температуры, связанные с изменением климата, к 2050 году могут привести к обрушению каждого четвертого стального моста в США. Масштабный ремонт и закрытие мостов могут потребоваться к 2040 году.

Проблемы с мостами уже влияют на цепочки поставок и стоимость товаров, пишет NYT. В частности, в 2022 году во время рекордных осадков был разрушен участок моста на границе Калифорнии и Аризоны, а в 2015-м произошло обрушение другого пролета межштатной автомагистрали I-10 (Interstate 10).

По данным Американского института транспортных исследований (ATRI), каждое подобное закрытие мостов увеличивает расходы на грузоперевозки примерно на $2,5 млн в день из-за задержек и дополнительной траты топлива. По прогнозам инженеров, в ближайшее десятилетие число таких инцидентов по всей стране значительно возрастет.