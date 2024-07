Таяние полярных льдов, вызванное глобальным потеплением, меняет скорость вращения Земли и увеличивает продолжительность дня. Об этом говорится в американском научном журнале Proceedings of the National Academy of Sciences, которое цитирует CNN.

Ученые пояснили, что изменения незначительны — несколько миллисекунд в день. Однако, по их словам, в современном высокотехнологичном мире они оказывают важное влияние на вычислительные системы, на которые люди привыкли полагаться, включая GPS.

CNN отмечает, что такие изменения свидетельствуют об очередном признаке огромного влияния человека на природу. Геофизик из Лаборатории реактивного движения NASA и автор отчета Сурендра Адхикари назвал это «свидетельством серьезности продолжающегося изменения климата»,

«Это работает так: по мере того, как люди нагревают мир, ледники и ледяные щиты тают, и эта талая вода течет от полюсов к экватору. Это меняет форму планеты — сплющивая ее на полюсах и делая ее более выпуклой в середине — замедляя ее вращение», — рассказали ученые.

Эксперты сделали такой вывод, проанализировав 200-летний период с 1900 по 2100 год. Они использовали данные наблюдений и климатические модели, чтобы понять, как изменение климата влияло на продолжительность дня в прошлом и спрогнозировать его роль в будущем.

«Если загрязнение, нагревающее планету, продолжит расти, нагревая океаны и ускоряя потерю льда в Гренландии и Антарктиде, скорость изменений резко возрастет», — говорится в отчете.

Ученые предупредили, что если мир не сможет обуздать выбросы, изменение климата, то продолжительность дня может увеличиться на 2,62 миллисекунды к концу столетия, превзойдя естественное воздействие Луны.

В марте научный журнал The Lancet опубликовал статью, в которой говорится, что неврологические и психиатрические заболевания, в том числе деменция, депрессия и инсульт, могут прогрессировать из-за изменения климата и глобального потепления.

Исследователи опасаются, что к 2050 году в мире может значительно увеличиться число людей с неврологическими расстройствами в возрасте до 50 лет. Это связано с тем, что человеческий мозг все чаще подвергается воздействию различных стрессовых факторов, таких как изменение климата и загрязнение окружающей среды.