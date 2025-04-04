Тверской суд Москвы арестовал генерального директора петербургской группы компаний «Благо Инвест» Дмитрия Фосмана по подозрению в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК), сообщает телеграм-канал судов общей юрисдикции Москвы.

Фосмана арестовали на два месяца. Суд отказал в удовлетворении ходатайства стороны защиты об избрании иной меры пресечения, не связанной с заключением под стражу.

О задержании Фосмана ранее 4 апреля сообщили рассказали РБК и «Коммерсант». В пресс-службе ГК «Благо» сообщили, что деятельность компании по производству и реализации продукции продолжается в штатном режиме.

«Компания выполняет все свои обязательства перед клиентами, партнерами и сотрудниками и действует строго в рамках действующего законодательства и принципов деловой этики», — заявили в пресс-службе организации.

Группа компаний «Благо» — один из крупнейших производителей растительных масел в России, основанный Аркадием Фосманом в 1993 году. В ГК входят такие бренды, как «Благо», «Дары Кубани», «Алтайский знак», «Урожайное», «Подворье», «Золотой стандарт», Almador и др. Управлением всеми компаниями, которые входят в группу, осуществляется через ООО «Управляющая компания «Благо»». Согласно сайту «Благо», в 2024 году ее выручка составила 61,3 млрд рублей.

В октябре 2024 года после продолжительной болезни умер брат нынешнего владельца «Благо» Аркадий Фосман, через несколько дней после этого скончался их отец Валерий Фосман. В январе 2025 года умер директор по продажам ГК «Благо» Александр Хайдин. Телеграм-канал Baza писал, что он покончил с собой.

По данным Baza, незадолго до гибели Хайдин рассказывал жене, что его вызвали в отдел экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по вопросам, связанным с белорусской компанией «Кубок». «Фонтанка» утверждала, что Хайдин покончил с собой после вызова в экономическую полицию, который был связан с материалом о взятке в $100 тыс. «неким китайским бизнесменам».

Дмитрий Фосман работает в ГК «Благо» с 2005 года, в в 2022 году он возглавил «Благо Инвест». В мартовском посте в телеграм-канале группы компаний «Благо» Дмитрия Фосмана называли собственником ГК.