России все чаще удается нарушить работу устройств системы Starlink от SpaceX на территории Украины, что может привести к тактическому сдвигу в конфликте. Об этом пишет газета The New York Times (NYT) со ссылкой на украинских военных и чиновников.

Как рассказал NYT министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров, Россия стала использовать новые и более продвинутые технологии для создания помех в работе Starlink. Это сказалось и на ситуации на Харьковском направлении, где российские войска добились успехов, отмечает газета.

«Мы проигрываем битву в радиоэлектронной войне», — заявил в разговоре с изданием замкомандира батальона дронов с позывным «Аякс».

Украинские солдаты используют Starlink для связи, сбора разведданных и проведения атак с помощью беспилотников, пишет NYT. Без полноценной работы этого сервиса они «не могли быстро общаться, обмениваться информацией о внезапном нападении и прибегали к отправке текстовых сообщений».

«Новые перебои в работе Starlink, похоже, стали первым случаем, когда россияне стали причиной массовых сбоев в работе Starlink. Если они продолжат добиваться успеха, это может означать тактический сдвиг в конфликте, подчеркивающий уязвимость Украины и зависимость от услуг, предоставляемых компанией [Илона] Маска», — констатирует NYT.

Неделю назад издание The Washington Post сообщало, что 10 мая, в день наступления российских войск на северо-восточном отрезке границы Украины, спутники Starlink впервые перестали работать. Из-за электронных помех, которые устроили российские войска, Вооруженные силы Украины (ВСУ) не смогли оказать должное сопротивление, отмечало издание.