Спутники Starlink, которые использует украинская армия, 10 мая, в день наступления российских войск на северо-восточном отрезке границы Украины, впервые перестали работать, пишет The Washington Post (WP).

По данным журналистов, в этот день 125 бригада территориальной обороны Украины из-за электронных помех со стороны российских войск также потеряла видеосвязь с беспилотниками, которые разведывали обстановку вдоль границы.

«Это было самой большой проблемой, мы не знали, куда идем, мы использовали только радио или наушники там, где они еще работали», — рассказал 53-летний командир подразделения с позывным «Артист».

Через несколько дней после этого Вооруженные силы (ВС) России повторно захватили несколько десятков квадратных километров территории вдоль границы, укрепив свои позиции в «чувствительный» для украинской армии момент, пишет WP.

Украинские военные признают, что за время, прошедшее с 24 февраля 2022 года, ВС России стали умнее и адаптировались под новую технологическую среду. Однако даже имея данные о расположении и деятельности российских войск, украинским войскам вряд ли удастся выстроить укрепленные линии обороны.

В то же время, российские методы закладки «зубов дракона» (конусообразных железобетонных блоков для сдерживания бронетехники. — Прим. RTVI), противопехотных мин и других оборонительных средств показали свою эффективность, отметили журналисты. Когда ВСУ все же предпринимали попытку выстроить укрепление, российские солдаты использовали данные своей разведки, чтобы этому помешать.

В марте сообщалось, что демократы из палаты представителей Конгресса США приступили к расследованию из-за предполагаемого использования Россией системы Starlink.