Американские чиновники предупредили, что США в скором времени больше не смогут поставлять Украине ракеты-перехватчики для зенитных ракетных комплексов (ЗРК) Patriot. Об этом пишет газета The New York Times (NYT).

Издание отметило, что, по словам украинских военных, в условиях вооруженного конфликта Украина стала «испытательным полигоном для целого ряда систем противовоздушной обороны». ЗРК Patriot предназначены для противодействия баллистическим ракетам, и ход битвы за небо изменился с того момента, как была развернута первая такая батарея, пишет NYT.

Однако «чиновники Белого дома и Пентагона предупредили, что Соединенные Штаты вскоре не смогут обеспечить украинские батареи Patriot ракетами-перехватчиками, которые могут стоить от $2 до $4 млн за штуку», подчеркивается в материале газеты.

Издание утверждает, что 4 мая 2023 года с помощью комплекса Patriot была сбита российская гиперзвуковая ракета. «Это было довольно неожиданно. Мы только что вернулись с тренировки и не до конца понимали, что именно мы уничтожили. Позже, когда мы узнали, наша уверенность в оборудовании, предоставленном нашими партнерами, возросла», — приводит NYT слова украинского майора Владимира.

По его словам, «были дни, когда ребята едва успевали перезаряжать пусковые установки». Майор ВСУ выразил мнение, что Patriot — одна из немногих систем, способных эффективно сбивать баллистические ракеты, которые «приводят к наибольшему количеству жертв», благодаря чему «количество спасенных жизней <…> исчисляется тысячами».

В настоящее время украинские командиры пытаются строить планы на будущее, не зная при этом, какое оружие будет в их распоряжении, отмечает NYT.

Помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан в середине декабря предупредил, что американская администрация с января 2024 года утратит возможность передавать Украине новые пакеты вооружений в случае отказа Конгресса утвердить дополнительные бюджетные ассигнования на эти цели.

Салливан отмечал, что США «больше не смогут посылать [Украине] системы противовоздушной обороны, у них начнут сокращаться запасы боеприпасов для [комплексов ПВО] Patriot и других систем».

До этого директор административно-бюджетного управления Белого дома Шаланда Янг заявляла, что «прекращение поставок американского оружия и техники поставит Украину на колени на поле боя, не только создав угрозу успехам, которых она добилась, но и увеличив вероятность военных побед России».

Руководитель пресс-службы Госдепартамента Мэттью Миллер в начале января заявил, что Вашингтон продолжит оказывать военную поддержку Киеву «столько, сколько потребуется», но подчеркнул, что «это не означает, что [США] собираются продолжать поддерживать [Украину] на том же уровне военного финансирования, что в 2022 и 2023 годах».

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба после этого посоветовал украинцам «не искать себе дополнительный кипиш на голову, чтобы бросать себя в состояние агонии и депрессии» (цитата по «РБК-Украина»). По его словам, слова Миллера не означают, что объем помощи будет уменьшен уже в 2024 году.