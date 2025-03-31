В октябре 2022 года разведка США якобы перехватила разговор бывшего командующего Объединенной группировкой российских войск Сергея Суровикина, который помешал планам продвижения ВСУ к Крыму. Об этом говорится в расследовании The New York Times (NYT) о масштабах вовлеченности США в операции украинских военных за три года.

Предполагаемый разговор состоялся на фоне контрнаступления ВСУ в Херсонской области. NYT утверждает, что Суровикин якобы обсуждал возможность применения тактического ядерного оружия, чтобы не дать ВСУ переправиться через Днепр к Крыму.

До этого момента американская разведка оценивала вероятность применения Россией ядерного оружия на Украине в 5-10%. После перехвата разговора Суровикина эта вероятность в случае обрушения российских линий обороны на юге стала оцениваться в 50%, пишет газета. В этот период казалось, что «внутреннее напряжение достигло критической точки», говорится в публикации.

Американские генералы Кристофер Донахью и Кристофер Каволи, координировавшие операции ВСУ в командном центре в немецком Висбадене, требовали продолжить украинское наступление в районе Днепра.

Ключевые советники тогдашнего президента США Джо Байдена в Вашингтоне, в свою очередь, «нервно задавались противоположным вопросом — не придется ли им надавить на украинцев, чтобы замедлить их продвижение», пишет New York Times.

По оценке издания, этот момент мог быть «лучшим шансом для украинцев нанести решающий удар», но в то же время и «лучшим шансом разжечь более масштабную войну». В итоге украинское наступление остановилось в Херсоне. Испытывая нехватку боеприпасов, ВСУ не пересекли Днепр и не продвинулись в сторону Крыма.

Российский паблик «Военная хроника» назвал фрагмент статьи NYT о якобы перехваченном разговоре Суровикина «откровенно абсурдным элементом».

Утверждение о том, что генерал якобы обсуждал возможность применения тактического ядерного оружия «выглядит максимально спекулятивным, надуманным и логически неустойчивым по целому ряду причин», пишет канал.

«В предполагаемой ситуации осени 2022 года линия фронта по правому берегу Днепра в районе Херсона все еще находилась под контролем ВС РФ. Никаких плотных ударных формирований противника, которые оправдывали бы применение ядерного оружия, там не было», — объясняет «Военная хроника».

Российские войска сдержали переправу ВСУ через Днепр «традиционными средствами: артиллерией, ракетами, авиацией, разведкой, системами минирования и маневром», продолжает паблик.

Его авторы напомнили, что Суровикин не был уполномочен принимать решения о применении ядерного оружия, и назвали данные NYT «не более чем фантазией», призванной «создать у западного читателя ощущение постоянной угрозы со стороны Москвы».