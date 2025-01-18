Ближайшие родственники и советники президента США Джо Байдена понимали его физическую слабость в большей степени, чем признавали это публично, и пытались оградить его от неловких ситуаций. Об этом пишет The New York Times (NYT) со ссылкой на источники.

Журналисты пообщались более чем с 20 помощниками, соратниками, законодателями и спонсорами Байдена. По их словам, семья и ближайшее окружение президента совместными усилиями пытались справиться с ухудшением его состояния.

Они переносили некоторые встречи, чтобы на момент их проведения у Байдена было хорошее настроение, и откладывали передачу ему негативных данных, поскольку обсуждали, как лучше подать эту информацию. Если Байдену предстояли перелеты, по пути от Белого дома до вертолетной площадки президента окружали помощниками, чтобы скрыть от телекамер его неловкую походку. А высокие ступени трапа президентского самолета, на которых Байден не раз оступался, укоротили, пишет NYT.

Шаркающая походка появилась у президента после перелома, полученного незадолго до его инаугурации в 2021 году. Он отказался надевать громоздкий ортопедический ботинок, чтобы «не показаться слабым», в результате перелом не зажил как следует.

По данным газеты, Байден пользовался телесуфлером даже во время небольших мероприятий по сбору средств, а доноров помощники просили заранее составлять вопросы. Корреспондентов Белого дома отчитывали за публикации о возрасте президента.

Президента защищали от критики по поводу возраста шесть ключевых доверенных лиц: первая леди Джилл Байден, сын главы государства Хантер Байден, советники Стив Рикетти и Майк Донилон, замглавы аппарата Белого дома Энни Томазини и старший помощник супруги президента Энтони Бернал. Все они «глубоко преданы» Байдену и умеют справляться с его вспыльчивым нравом, пишет NYT.

Джо Байден покинет должность президента США 20 января, пробыв на этом посту один срок. 82-летний политик выбыл из президентской гонки после неудачных дебатов с Дональдом Трампом в июне прошлого года. Слабое выступление демократа подняло волну вопросов о состоянии его здоровья и способности занимать высшую должность. Сам Байден связывал провал на дебатах со своим плохим самочувствием.

Поначалу Байден отказывался прекращать борьбу за переизбрание, но в июле 2023 года объявил, что выходит из гонки и поддерживает выдвижение кандидатуры вице-президента Камалы Харрис. Обойти Трампа на выборах она не смогла. По данным NBC, демократы винят Байдена, в победе республиканца, критикуя действующего президента за то, что он не ушел в отставку раньше, на пике славы и почета.