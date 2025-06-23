США перед атакой на ядерные объекты Ирана использовали отвлекающий маневр, отправив две группы бомбардировщиков-невидимок B-2. Об этом пишет The New York Times (NYT).

Как отмечает NYT, одна группа направлялась на запад в сторону острова Гуам. У бомбардировщиков, следовавших в этом направлении, были включены радиолокационные ответчики, которые могли бы отслеживаться коммерческими спутниковыми компаниями.

Вторая группа из семи B-2 полетела на восток, в сторону Ирана. Эти бомбардировщики были полностью загружены бомбами и следовали с отключенными бомбами, что помогло им остаться незамеченными, указывает NYT.

Накануне глава Объединенного комитета начальников штабов генерал Дэн Кейн рассказал, что в ночь на 22 июня атаке на Иран с кодовым названием «Полуночный молот» было задействовано более 125 самолетов, в том числе семь B-2. Операцию с участием бомбардировщиков он назвал «приманкой», о которой знало небольшое число «планировщиков и ключевых лидеров в Вашингтоне и Тампе».

По словам Кейна, в каждом B-2 находилось по два члена экипажа. Полет длился 18 часов, потребовав нескольких дозаправок в воздухе. Прежде чем самолеты достигли своей цели, США выпустили более двух десятков крылатых ракет «Томагавк» по целям на объекте в Исфахане.

Затем Вашингтон применил «несколько тактик обмана», а истребители очистили воздушное пространство перед бомбардировщиками и нанесли удары, предназначенные для подавления любых ракет класса «земля-воздух». Около 18:40 21 июня по восточному времени (2:10 утра 22 июня по Ирану) ведущий бомбардировщик сбросил две противобункерные бомбы GBU-57 Massive Ordnance Penetrators (MOP) на объект в Фордо. В течение следующих 25 минут на другие два объекта были сброшены 14 бомб, сказал Кейн.

Примерно в 19:00 по восточному времени американские самолеты покинули воздушное пространство Ирана, не встретив сопротивления.

Бомбардировщики-невидимки B-2, базирующиеся на авиабазе в Миссури, являются единственными боевыми самолетами, способными доставлять бомбы GBU-57 без обнаружения иранскими радарами, пишет NYT.

NYT напоминает, что через несколько часов после того, как операция американская операция была завершена, Трамп заявил, что ключевые объекты Ирана по обогащению урана были полностью уничтожены. Позднее «американские официальные лица умерили свой оптимизм», пишет NYT. Они заявили, что ядерные объекты Ирана, возможно, были серьезно повреждены, но не уничтожены полностью.

Вице-президент Джей Ди Вэнс признал, что есть вопросы о местонахождении иранских запасов урана, пригодного для производства бомб, передает газета. Вместе с тем он и госсекретарь Марко Рубио подчеркнули, что смена режима в Тегеране, которая может означать длительное вмешательство США, не является целью.

Однако президент США Дональд Трамп не исключил смену режима в Иране, чтобы сделать страну «снова великой».