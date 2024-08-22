В ночь на 22 августа дроны атаковали Волгоградскую область, начался пожар на объекте Минобороны, сообщил губернатор Андрей Бочаров. По его словам, жертв нет.

«Сегодня ночью силами ПВО Министерства обороны была отражена атака БПЛА на территорию Волгоградской области в районе Мариновки, большая часть беспилотников была уничтожена. В результате падения БПЛА возник пожар на территории объекта Министерства обороны», — сказано в сообщении Бочарова.

Губернатор отметил, что пожарно-спасательные службы оперативно приступили к ликвидации возгорания.

Позже пресс-служба Министерства обороны уточнила, что над Волгоградской областью было сбито 13 БПЛА.

«Тринадцать БПЛА сбиты над территорией Волгоградской области, семь — над Ростовской, четыре — над Белгородской, два — над Воронежской, и по одному — над Брянской и Курской областями», — сказано в сообщении ведомства.

Аэропорт Волгограда временно ограничили прием и вылет рейсов. «Из-за ограничений на использование воздушного пространства, введенных в регионе, аэропорт Волгограда временно не принимает и не отправляет воздушные суда», — сказали РБК в пресс-службе аэропорта

До этого об атаке дронов на Волгоградскую область Бочаров сообщал 14 августа. Тогда над региономи, по информации Минобороны, сбили девять БПЛА.

О двух сбитых ракетах и одном беспилотнике в ночь на четверг также писал врио губернатора Курской области.