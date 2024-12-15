Задержан подозреваемый в подрыве внедорожника в центре Донецка, сообщает СУ СК по ДНР. По данным следствия, мужчина планировал убийство местного жителя по заданию украинских спецслужб.

События, по информации СК, развивались следующим образом. Подозреваемый разместил бомбу под автомобилем жертвы возле жилого дома на Университетской улице. Утром 9 декабря, когда владельцы машины подошли к ней, произошел взрыв. Один человек погиб, второй был госпитализирован.

«В ходе допроса фигурант сообщил, что действовал по указанию украинских спецслужб. За совершение указанного преступления ему пообещали заплатить вознаграждение в размере 10 тыс. долларов», — уточнили в ведомстве.

По какой статье возбуждено уголовное дело, не уточняется. Mash писал, что в результате взрыва якобы погиб начальник Еленовской колонии ДНР Сергей Евсюков, а его жене оторвало ногу. В ГУФСИН по ДНР информацию о гибели сотрудника опровергли.

По информации телеграм-канала Shot, взрыв автомобиля произошел в результате детонации самодельного взрывного устройства (СВУ) мощностью около 100-200 граммов в тротиловом эквиваленте.

Предположительно СВУ было заложено под водительским сиденьем, и взрыв произошел сразу после того, как мужчина и женщина сели в машину. Shot уточняет, что внедорожник был куплен три месяца назад.