Утром 9 декабря в центре Донецка взорвался внедорожник Toyota Land Cruiser Prado. Изначально РИА Новости сообщало о двух пострадавших. Позже Mash писал, что в результате взрыва якобы погиб начальник Еленовской колонии ДНР, однако в ГУФСИН по ДНР опровергли данные о гибели сотрудника. Главное о ЧП — в материале RTVI.

Внедорожник взорвался на пересечении Университетской улицы и Комсомольского проспекта, писало Донецкое агентство новостей. Автомобиль в момент происшествия был припаркован у проезжей части. На опубликованных СК кадрах видно, что взрыв произошел со стороны водителя.

Изначально РИА Новости сообщало о двух пострадавших. По данным агентства, это члены одной семьи, мужчине оторвало ногу. ТАСС пишет, что пострадавших госпитализировали — медики уточняют их состояние.

Позже Mash писал, что в результате взрыва якобы погиб начальник Еленовской колонии ДНР Сергей Евсюков. По данным телеграм-канала, также пострадала его жена — ей оторвало ногу, она в больнице в тяжелом состоянии.

«Mash на Донбассе» уточнил, что женщина сейчас в больнице.

«Она в сознании, но разговаривать с журналистами не стала — сказала, что ей некогда», — отмечает телеграм-канал.

Между тем в Главном управлении ФСИН по ДНР заявили, что погибший при подрыве внедорожника в Донецке не проходил службу в ведомстве.

«Распространяемая информация не соответствует действительности», — подчеркнули во ФСИН. Официальных данных о погибшем по-прежнему нет.

Официальной информации о погибшем при взрыве внедорожника нет.

В июле 2022 года исправительная колония в Еленовке попала под обстрел Вооруженных сил Украины (ВСУ). Там содержались 193 украинских военнопленных, большинство из которых в момент взрыва спали. В результате атаки погибли более 50 человек, еще свыше 70 были ранены. В Минобороны России утверждали, что удар по колонии в Еленовке нанесли украинские военные с помощью реактивных систем залпового огня HIMARS. По версии ведомства, удар был провокацией Киева с целью устрашения собственных военных и предотвращения их сдачи в плен. Mash пишет, что на Украине против Евсюкова возбуждено уголовное дело. Бывшего начальника колонии и его заместителя обвинили в причастности к гибели пленных украинских военных. После этого «за голову» Евсюкова на украинских сайтах якобы предлагали награду — $21 тыс., утверждает телеграм-канал.

Под сиденьем водителя было заложено СВУ

По информации телеграм-канала Shot, взрыв автомобиля произошел в результате детонации самодельного взрывного устройства (СВУ) мощностью около 100-200 граммов в тротиловом эквиваленте.

Предположительно, СВУ было заложено под водительским сиденьем. Взрыв произошел сразу после того, как мужчина и женщина сели в машину. Shot уточняет, что она была куплена три месяца назад.

РИА Новости публикует кадры, из расположенного рядом с местом происшествия магазина на которых слышен взрыв. Одна из сотрудниц рассказала агентству, что ее «чуть не откинуло от двери» ударной волной.

Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное дело «в связи с инцидентом» в центре Донецка, в результате которого поврежден автомобиль и пострадали двое местных жителей.

По какой статье завели дело, в СК не уточнили. В настоящее время устанавливаются все детали произошедшего: ведомство назначило судебные экспертизы, в том числе взрыво-техническую.