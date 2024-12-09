В центре Донецка взорвался внедорожник Toyota Land Cruiser Prado, передает РИА Новости. Судя по опубликованному агентством видео, машина получила значительные повреждения.

По данным агентства, при взрыве внедорожника серьезно пострадали два человека.

Как передает ТАСС, в результате взрыва пострадал «минимум один человек». На месте работают оперативные службы, подробности ЧП уточняются.

SHOT пишет, что внедоврожни был припаркован на Университетской улице. «Очевидцы, по словам местных, сразу бросились к пострадавшим и оказывали им помощь до приезда медиков», — отметил телеграм-канал.

Утром 13 ноября при взрыве внедорожника на парковке возле супермаркета «Фреш» на улице Тараса Шевченко в Севастополе погиб начальник штаба, заместитель командира 41-й бригады ракетных кораблей и катеров Черноморского флота Валерий Транковский. 19 ноября ФСБ сообщила о задержании исполнителей убийства офицера ВМФ.