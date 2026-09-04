В Сочи и на федеральной территории «Сириус» зафиксировали массированную атаку беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на гражданскую инфраструктуру. Об этом сообщил оперштаб Кубани в своем Telegram-канале, уточнив, что на территории нефтебазы произошло возгорание.

«Обломки беспилотников находят по разным адресам. По предварительной информации, пострадавших нет», — говорится в сообщении оперштаба.

В местах обнаружения обломков беспилотных летательных аппаратов работают оперативные и специальные службы.

В ночь на 4 сентября силы ПВО столичного региона отразили атаку 35 направлявшихся к Москве БПЛА. Об этом мэр Сергей Собянин сообщил в мессенджере Max.

3 сентября дежурные силы противовоздушной обороны России уничтожили 416 украинских беспилотников самолетного типа над территорией страны. БПЛА были перехвачены над рядом областей, включая Брянскую, Белгородскую, Калужскую, Тверскую, Смоленскую, Курскую, Орловскую, Тульскую, Воронежскую, Липецкую, Тамбовскую, Ростовскую, Волгоградскую и Пензенскую, а также над Московским регионом, Крымом и Черным морем.

По информации Минобороны, помимо ночной атаки, в течение дня 2 сентября, с 8:00 до 20:00, над регионами страны было уничтожено дополнительно 238 БПЛА. Наибольший удар пришелся на Москву. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в мессенджере Max, что на подлете к столице сбили 86 беспилотников. Из-за беспилотной атаки Росавиация вводила ограничения на прием и выпуск самолетов в аэропортах Внуково, Домодедово и Жуковский, при этом рейсы в Домодедово и Жуковский принимали и отправляли по согласованию.