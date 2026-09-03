Дежурные силы ПВО в ночь на 3 сентября уничтожили над территорией России 416 украинских беспилотников самолетного типа. Об этом сообщило Министерство обороны РФ.

По данным ведомства, атака продолжалась с 20:00 мск 2 сентября до 8:00 мск 3 сентября. Дроны сбивали над Брянской, Белгородской, Калужской, Тверской, Смоленской, Курской, Орловской, Тульской, Воронежской, Липецкой, Тамбовской, Ростовской, Волгоградской и Пензенской областями, а также над Московским регионом, Крымом и акваторией Черного моря.

В сообщении Минобороны указано, что дежурными силами ПВО перехвачены и уничтожены 416 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Днем ранее, с 8:00 до 20:00 2 сентября, над регионами страны уничтожили еще 238 БПЛА.

Основной удар пришелся на московское направление. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в мессенджере МАКС, что всего на подлете к столице было сбито 86 беспилотников. Из-за атаки Росавиация вводила ограничения на прием и выпуск самолетов в аэропортах Внуково, Домодедово и Жуковский (Домодедово и Жуковский принимали и отправляли рейсы по согласованию).

Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что за ночь над регионом уничтожили 56 беспилотников. По его словам, силы ПВО отражали атаку в Наро-Фоминске, Одинцове, Можайске, Серпухове, Ступине, Луховицах, Егорьевске, Орехово-Зуеве, Павловском Посаде, Раменском и Сергиевом Посаде.

В Кубинке беспилотник попал в многоквартирный дом на Наро-Фоминском шоссе — загорелись восьмой и девятый этажи, также горел балкон на седьмом этаже. Из дома эвакуировали 10 человек, по предварительным данным, пострадавших нет. На месте работают все необходимые службы, после завершения работ специалисты оценят повреждения. Жителям поврежденных квартир окажут помощь, отметил губернатор.

В Павловском Посаде на улице 1 Мая дрон попал в многоквартирный дом. Возгорания не произошло, но в восьми квартирах выбило окна, жильцов эвакуируют.

«В Богородском округе в деревне Большое Буньково беспилотник попал на территорию завода. Там произошло возгорание», — сообщил Андрей Воробьев в Telegram-канале.

Пожарные и экстренные службы продолжают работать на местах происшествий.

Атаку отражали и в Ростовской области. Врио губернатора Юрий Слюсарь сообщил, что за ночь там уничтожили около 20 беспилотников — в Таганроге и семи районах: Чертковском, Куйбышевском, Неклиновском, Миллеровском, Кашарском, Шолоховском и Азовском. В Шолоховском районе от падения обломков загорелся лес на площади 0,2 га, пострадавших нет, пожар локализуют.